Bombeiros retomam buscas em usina após explosão na Itália

BOLONHA, 10 ABR (ANSA) - Foram retomadas nesta quarta-feira (10) as buscas pelos quatro desaparecidos após a explosão em uma usina hidrelétrica da Enel Green Power no Lago de Suviana, na Itália.

Os socorristas já alertaram, contudo, de que são baixas as esperanças de encontrar alguém vivo.

Já foram confirmadas três mortes, e cinco pessoas se feriram.

Os trabalhos recomeçaram às 20h (horário local), após um dia dedicado a restabelecer as condições de segurança na planta, para permitir a intervenção do Corpo de Bombeiros.

Foi preciso proteger, por exemplo, uma tubulação que, em caso de ruptura de uma válvula, poderia colocar os socorristas em perigo.

Os óleos presentes na caixa d'água no centro das operações foram removidos e bombas d'água foram ativadas para remover a água que entrava na central desde a noite anterior.

Para auxiliar na atuação dos bombeiros, a Enel também reduziu o nível do reservatório de Suviana em pelo menos um metro, mantendo a possibilidade de rebaixamentos adicionais.

As operações de resgate seguirão madrugada adentro nos níveis -8, -9 e -10.

Os cadáveres já encontrados são de indivíduos de 36, 45 e 73 anos de idade, enquanto os desaparecidos têm entre 37 e 68.

Segundo a Enel Green Power, que expressou "luto profundo" por todas as vítimas, a usina de Bargi passava por obras de modernização. "Continuaremos colaborando de todas as formas com as autoridades para esclarecer os fatos", disse a empresa.

A central fica abaixo do nível da água, na margem de um lago artificial nos Apeninos Bolonheses, e a explosão ocorreu no oitavo andar subterrâneo, a cerca de 40 metros de profundidade, provocando um incêndio na sequência. Ainda não se sabe o que teria causado o incidente. (ANSA).

