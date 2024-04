Barça vence em visita ao PSG (3-2) pela ida das quartas da Champions

O Barcelona venceu fora de casa o Paris Saint-Germain (3-2) nesta quarta-feira (10), no Parque dos Príncipes, na capital francesa, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Em um jogo movimentado, o time catalão abriu o placar com um gol do brasileiro Raphinha (37') e os parisienses viraram no segundo tempo com dois gols em dois minutos: um de Ousmane Dembélé (48') e outro do português Vitinha (50').

Mas os anfitriões deram o troco novamente com Raphinha (62') e com o aniversariante do dia Christensen, que marcou o gol da vitória do Barça na reta final (77'), poucos instantes depois de entrar em campo.

A partida de volta será no dia 16 de abril, em Barcelona.

O PSG precisa agora de uma 'remontada' (virada em espanhol) como a que sofreu em 2017 contra o próprio Barça na noite do fatídico 6 a 1.

"O jogo em Barcelona será uma final e temos que vencê-lo. Tentaremos melhorar alguns aspectos, é claro", disse Luis Enrique após a derrota.

Esse confronto no Estádio Olímpico de Montjuic será disputado, assim como aconteceu em Paris, sob fortes medidas de segurança devido à recente ameaça do grupo jihadista Estado Islâmico contra a principal competição europeia de clubes.

- PSG perde invencibilidade -

Xavi havia avisado na véspera da partida que sua equipe chegava em seu "melhor momento" da temporada e o resultado provou isso, na noite em que seu time voltou às quartas de final da competição quatro anos depois da humilhante goleada de 8 a 2 sofrida diante do Bayern de Munique, em Lisboa, em 2020.

"Foi um jogo para dizer que o Barça está vivo, Sou um barcelonista, estou feliz, mas ainda não acabou", alertou Xavi após a vitória em Paris.

Já são 12 jogos consecutivos que o Barça não perde, todos desde o final de janeiro, após uma dolorosa derrota em casa por 5 a 3 para o Villarreal, depois da qual Xavi surpreendeu ao anunciar que deixará o cargo no final da atual temporada.

Por outro lado, a boa sequência terminou para o PSG, que tinha uma invencibilidade de 27 jogos, desde a derrota em novembro para o Milan.

As referências a "Star Wars", com a música de John Williams para dar as boas-vindas ao seu time e um enorme faixa com o personagem Yoda com a camisa do PSG em um dos setores que ficam atrás do gol, não foram suficientes para que a força estivesse com o PSG nesta ocasião.

- Duas viradas no 2º tempo -

As primeiras chances importantes foram para o Barça: Raphinha chutou e Gianluigi Donnarumma impediu o gol por pouco, logo aos 5 minutos.

O brasileiro voltou a aparecer arriscando de fora da área, mas o goleiro italiano defendeu novamente (23').

Pouco antes, o zagueiro Nuno Mendes conseguiu afastar na linha do gol uma cabeçada do astro polonês Robert Lewandowski (21').

As tentativas do PSG de chegar com perigo à área de Marc-André Ter Stegen eram interceptadas: Kylian Mbappé teve a sua melhor oportunidade aos 42 minutos, mas seu chute cruzado na área foi bloqueado pelo jovem Pau Cubarsí, a nova pérola do Barça, de 17 anos.

No segundo tempo, o PSG entrou cheio de vontade e conseguiu a virada em um piscar de olhos.

Ousmane Dembelé, ex-Barça, empatou logo aos 3 minutos ao receber na área e, cercado por vários marcadores, chutar de pé esquerdo, longe do alcance de Ter Stegen (48').

Sem tempo para assimilar o golpe, o Barça sofreu o segundo três minutos depois (51'). Fabián Ruiz deu um passe que deixou Vitinha em posição perfeita para mandar um chute cruzado e rasteiro superando o goleiro alemão.

Mas a euforia no Parque dos Príncipes chegou ao fim aos 62 minutos, quando um passe longo de Pedri, que havia acabado de entrar em campo, foi finalizado por Raphinha sem deixar a bola cair: 2 a 2, diante do atento olhar de seu compatriota Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador dos dois times e convidado de honra no camarote do Parque dos Príncipes.

Um disparo na trave de Dembelé aos 75 minutos poderia ter mudado tudo, mas, dois minutos depois, foi o Barça quem marcou com o chute de Christensen após um escanteio, para conquistar assim um valioso 3 a 2 em Paris.

"O jogo do Barcelona é uma final e temos que vencê-lo. Vamos tentar melhorar alguns aspectos, como é lógico", disse Luis Enrique antes de avisar: "Não tenho dúvidas de que podemos conseguir, podemos fazê-lo."

O PSG vai precisar reverter o placar na partida de volta, onde poderá contar com o marroquino Achraf Hakimi (que cumpriu suspensão nesta quarta-feira) para se manter vivo na disputa de um título com o qual o clube sonha há anos.

