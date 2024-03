Qual a diferença entre ser católico e ser cristão? A crença é a mesma?

Alguma vez você já se perguntou qual a diferença entre ser católico ou cristão? Apesar de se tratar da mesma crença, há uma diferença entre as duas designações. Todo católico é cristão, mas nem todo cristão é católico.

Ser cristão, sem ser católico, é aceitar Jesus Cristo, sem obediência ao papa e à Igreja Católica. Os cristãos não católicos não estão sujeitos à doutrina católica. Seguem apenas a Bíblia como norma de vida espiritual. Não têm um magistério único e uma tradição religiosa.

Alguns seguidores de Cristo não pertencem à Igreja Católica. Eles se identificam como "cristãos", mas não como "católicos"; é o caso dos protestantes —que incluem os evangélicos—, ortodoxos e anglicanos.

Enquanto isso, ser católico é acreditar na Santíssima Trindade como um único Deus; estar submetido à autoridade do papa, dos bispos e dos sacerdotes párocos; seguir a doutrina católica que, além da Bíblia, tem o sagrado magistério do papa e dos bispos, e a sagrada tradição que vem desde os apóstolos, como revelação divina.

Cristãos ortodoxos

A Igreja Ortodoxa é uma das principais Igrejas cristãs. Ela se reconhece como a verdadeira Igreja instituída por Jesus Cristo, e a seus líderes, como sucessores dos apóstolos.

Os cristãos ortodoxos se separaram da Igreja Católica no ano 1054 com o cisma de Cerulário, mantiveram a sucessão apostólica e, por isso, têm válida a celebração dos Sacramentos.

Cada comunidade tem o seu patriarca (Jerusalém, Grécia, Istambul, Rússia, etc.) e não em um único chefe de todos.

Há uma ênfase teológica no papel do Espírito Santo e uma organização mais livre da Igreja em patriarcados, os padres podem casar e os fiéis respeitam ícones dos santos.

Mas no todo, sua doutrina é muito semelhante à da Igreja Católica: preserva os sete sacramentos e o uso de vestes litúrgicas nos seus cultos.

Cristãos anglicanos

Os cristãos anglicanos (episcopais) estão basicamente nos EUA e na Inglaterra. Eles se separaram da Igreja católica em 1534, quando Henrique 8º assumiu a sua chefia no lugar do papa.

Mantiveram uma certa semelhança com a Igreja católica, mas não têm a sucessão apostólica válida.

Apesar de surgir no momento histórico do luteranismo, ela tem mais em comum, na sua liturgia, com o catolicismo do que com o protestantismo. Esta Igreja também sofreu divisões, portanto há o grupo da Igreja Alta e o da Igreja Baixa, que diferem quanto à maneira de realizar seus cultos e de se expressar.

Os preceitos anglicanos estão ordenados no Livro de Oração Comum, nos ordinais originários dos séculos 16 e 17, nos 39 Artigos de religião da Igreja da Inglaterra, nos quais está contido o resumo da crença anglicana, e mais sinteticamente no Quadrilátero de Lambeth-Chicago de 1886-1888, texto em que estão inscritos os princípios essenciais do anglicanismo histórico, entre eles a busca da unidade da Igreja Cristã.

Cristãos protestantes

Os cristãos protestantes se separaram da Igreja católica a partir de 1517, quando Martinho Lutero rompeu com o papa e a Igreja.

Cada comunidade tem o seu pastor, algumas têm bispos. Há as mais antigas e tradicionais como os luteranos, batistas, congregacionistas, adventistas, etc.

E as milhares de outras denominações que têm caráter independente, dirigidas por um pastor. Neste setor se inclui os evangélicos, que também se chamam de cristãos — e aqui a gente explica por que há tantos tipos de igrejas evangélicas.

No que se baseia a fé católica?

A fé católica é baseada principalmente em quatro pontos:

Nos doze dogmas do Credo, o símbolo apostólico que vem dos Apóstolos (lex credendi), e que contém todas as verdades reveladas por Deus;

Os sacramentos e sacramentais, que são canais de transmissão da graça salvífica de Deus (lex celebrandi);

A moral católica que é centrada de modo especial nos Dez Mandamentos, nas virtudes teologais e morais, etc (lex vivendi);

A vida espiritual, baseada na oração cristã, com forte ênfase no Pai Nosso (lex orandi).

Mas, então por que, a Igreja não se chama "Igreja Cristã", e sim "Igreja Católica", se este termo não existe explicitamente na Bíblia? A Igreja de Cristo é chamada de "católica" porque diz acolher em seu interior todos os seguidores de Cristo, de todos os tempos e lugares.