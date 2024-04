Burkina Faso suspende TV francesa após sancionar BBC e VOA

Burkina Faso anunciou, neste domingo (28), a suspensão por duas semanas da emissora de televisão francesa TV5 Monde, além de vários sites informativos estrangeiros, após acusá-los de divulgar um informe que acusa o exército de cometer massacres.

A decisão do Conselho Superior de Comunicação (CSC) de Burkina Faso ocorreu poucos dias depois de também terem sido suspensas a britânica BBC e a americana Voice of America (VOA).

O CSC decidiu "suspender a difusão de programas da televisão internacional TV5 Monde em Burkina Faso pela duração de duas semanas", informou a entidade em um comunicado.

A autoridade de comunicação também acordou a "suspensão do acesso aos sites na internet de Deutsche Welle, Ouest-France, LeMonde.fr, Apanews, The Guardian e AgenceEcofin no território de Burkina Faso até nova ordem".

Assim como fez com a BBC e a VOA, o regulador do país africano justificou sua decisão pela difusão de um relatório da ONG Human Rights Watch (HRW) sobre massacres de civis atribuídos ao exército.

Burkina Faso é governado por militares desde 2022. Em seu informe, o HRW acusa o exército de ter executado, em 25 de fevereiro, "pelo menos 223 civis", incluindo 56 menores, em dois povoados do norte do país, uma região assolada pela violência de grupos extremistas islâmicos.

