Tarcísio e Caiado participam de ato com Bolsonaro em Ribeirão e não vão à abertura da Agrishow

Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União), participaram de uma manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Ribeirão Preto neste domingo, 28, enquanto a Agrishow, principal feira do agronegócio do País, realizava sua cerimônia de abertura com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD).

No ano passado, Fávaro foi "desconvidado" da abertura do evento, porque o ex-presidente também estaria presente, em um sinal da resistência do setor ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A polêmica cresceu e a Secretaria de Comunicação da Presidência chegou a dizer que o Banco do Brasil retiraria o patrocínio ao evento, o que não ocorreu. A abertura foi cancelada.

Bolsonaro, Tarcísio e Caiado irão à feira nesta segunda-feira, 29. A Agrishow adaptou a programação e evitou novos atritos: a cerimônia oficial passou a ser realizada no domingo, com a presença apenas de autoridades, convidados e imprensa, enquanto a abertura do evento ao público em geral continua na segunda-feira. A organização nega que a alteração esteja relacionada com o episódio de 2023 e diz que o novo formato trará "grande ganho para todos com a realização (da abertura) fora do funcionamento normal da feira".

Caiado e Tarcísio são apontados como possíveis sucessores de Bolsonaro na eleição presidencial de 2026. O ex-presidente está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Enquanto o goiano não esconde a vontade de concorrer ao cargo, o governador paulista sinaliza que seu desejo é ser reeleito para o Palácio dos Bandeirantes. No início da semana, eles participaram de um painel promovido pela Esfera Brasil que teve ares de debate eleitoral, com os dois apresentando suas visões sobre temas como segurança e contas públicas.

Neste domingo, Bolsonaro realizou uma motociata e foi recebido aos gritos de "mito" quando chegou ao caminhão de som que estava preparado para o seu discurso. Além de Tarcísio e Caiado, o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) e outros aliados acompanharam o ex-presidente no ato em Ribeirão Preto.

"O Tarcísio é muito melhor do que eu em tudo, menos em uma coisa: eu sou mais bonito do que ele, ou não sou? E depois que ele passou a usar o perfume Bolsonaro, ele passou a ser irresistível", disse Bolsonaro em elogio ao seu ex-ministro da Infraestrutura. O ex-presidente dá o nome a um perfume, lançado pelo maquiador e influenciador Agustin Fernandez, apoiador de Bolsonaro e amigo próximo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Tarcísio retribuiu o gesto, disse que a população estava com "saudade" de Bolsonaro e repetiu parte do discurso que fez no ato da Avenida Paulista, em fevereiro. "A gente está muito feliz de estar aqui com o presidente Bolsonaro. Presidente que deixou de ser um CPF e passou a ser um movimento. O legado dele está escrito na história", afirmou.

O ex-chefe do Executivo federal disse ainda que é preciso virar a página da derrota na eleição de 2022 e afirmou que o governo Lula carece de apoio popular. "A vida de ex não é fácil. Mas eu sou o ex mais amado do Brasil", afirmou Bolsonaro aos apoiadores.