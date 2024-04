O que esperar do novo Peugeot 2008 que está confirmado no Brasil para 2024

A Stellantis anunciou na semana passada que o novo Peugeot 2008 será produzido na fábrica de Palomar, Argentina - o lançamento no Brasil acontece em meados de 2024..

Fruto de investimento equivalente a R$ 1,4 bilhão, o novo 2008 é da segunda geração do SUV compacto - a primeira, produzida em Porto Real, Rio de Janeiro, ainda aparece no site brasileiro da Peugeot. Até o momento, o Peugeot 2008 de segunda geração comercializado no Brasil é apenas o importado e-2008, é comercializado no Brasil, que tem propulsão 100% elétrica.

A marca ainda não soltou mais informações, mas veja o que sabemos da nova geração que a Argentina vai produzir.

Design renovado

A Stellantis não mostrou se o 2008 argentino virá ou não com o facelift, no entanto, o modelo já carregará o visual do atual europeu. Em relação ao anterior, os faróis têm elementos internos mais agressivos e as garras de LEDs no para-choque ficaram mais chamativas. As lanternas traseiras seguiram pelo mesmo caminho.

Por enquanto, foi revelada apenas uma imagem de divulgação em que o interior aparece um pouco afastado. Assim sendo, não é fácil cravar alguns detalhes. Seria difícil aplicar a nova alavanca de câmbio eletrônica do 2008 estrangeiro, por conta disso, a peça é basicamente a mesma do 208. Os botões tipo tecla também aparentam ser semelhantes aos do hatch, sendo bem mais simples do que os presentes no e-2008 ou e-208 GT, que agregam mais funções acima dos botões.

Entre as demais simplificações, talvez não haja freio de estacionamento eletrônico ou auto hold, dois itens de série que estão se tornando comuns no segmento. Para compensar, a coluna de direção tem aletas para trocas de marcha sequenciais - simuladas, no caso.

Mecânica já conhecida

Derivado da mesma plataforma CMP, o 2008 compartilhará o motor e câmbio das versões 1.0 turbo do próprio 208. Presente também em modelos como a Fiat Strada, Pulse e Fastback, o três cilindros despacha 130/125 cv a 5.750 rpm e 20,4 kgfm a apenas 1.750 rpm.

Associado ao propulsor vem o câmbio automático do tipo CVT. No 208, a única forma de trocas sequenciais é por meio de toques na alavanca, uma deficiência sanada no 2008 - quem sabe também no futuro facelift do hatch? O fato é que outros carros com esse trem de força já contam com o recurso, para citar o exemplo do Pulse.

Uma apimentada é sempre desejável, entretanto, não sabemos se (ou quando) o motor 1.3 turbo poderia ser aplicado. Com 185/180 cv e 27,5 kgfm, o quatro cilindros poderia levá-lo ao nível de desempenho das configurações Abarth do Pulse e do Fastback. Uma configuração scorpion, diriam os franceses, em sua língua natal.

Tamanho pouco maior do que o Renegade

Novo Peugeot 2008 é flagrado camuflado em testes no Brasil

O porte do novo 2008 o deixa bem colocado na média de tamanho do segmento de SUVs compactos. São 4,30 metros de comprimento e 2,60 m de entre-eixos, quatro centímetros maior do que o Renegade nas duas medidas.

Se o compararmos ao Duster, SUV que é referência no quesito espaço interno, o 2008 não parece tão grande diante dos números do Renault, que oferece 4,37 m de um para-choque ao outro e 2,67 m de entre-eixos. Na prática, o carro da marca também francesa está muito próximo dos médios.

Quanto ao espaço para bagagens, o Peugeot de nova geração não decepciona. Caso siga o mesmo volume do oferecido no francês, são 434 litros de volume. No padrão VDA (que usa blocos para aferir a capacidade útil no compartimento), o Renegade oferece cerca de 320 litros.

Versões e equipamentos

Ainda não há preços, versões e equipamentos confirmados, mas, ainda segundo Marlos Vidal, o carro será bem equipado. São três versões: Active, Allure e GT.

O colunista antecipou alguns itens de série. A Active primeira trará faróis Full LED, rodas de liga-leve, volante e manopla do câmbio revestidos de couro, mas o painel é analógico.

A intermediária Allure acrescentará entrada e saída sem chave, carregador de smartphone sem fio, ponteiras cromadas, luzes de rodagem diurna de LEDs, quadro de instrumentos digital, bancos revestidos de material premium e talvez teto solar panorâmico.

Para fechar, o 2008 GT agrega teto panorâmico, painel de porta com enxertos de couro, sensores de chuva e de luminosidade e também os assistentes de direção, pacote que inclui alerta de colisão, frenagem automática de emergência, assistente de farol alto, reconhecimento de placas, detector de fadiga e alerta e correção de permanência em faixa.

