Maurício Arruda: Obra não termina quando você entrega para o cliente

Obras que ultrapassam o prazo ou o orçamento combinado não são um cenário incomum para quem decide encarar uma reforma. No "Divã de CNPJ", do Canal UOL, o arquiteto Maurício Arruda diz que esse ambiente de imprevisibilidade mudou desde que encontrou um sócio, o advogado Fábio Mota, para dividir seu escritório de arquitetura.

A obra não termina quando você a entrega para o cliente. Existe ali uma quantidade gigantesca de informação para retroalimentar o seu negócio. E isso foi uma coisa que o Fábio fez no nosso escritório. Acabou a obra, entregou? Vamos colocar tudo na ponta do lápis? Quantas pessoas se envolveram no escritório, quanto custam essas pessoas? Quanto tempo demorou?

Maurício Arruda

Com a visão de Fábio, Maurício e sua equipe reuniram anos de experiência em diferentes projetos para quantificar os custos diversos de uma obra, otimizar o escritório como um negócio e oferecer orçamentos e previsões realistas para seus clientes.

As informações com base nos projetos que o escritório já faz são o ponto de partida para que a equipe renove métodos de trabalho e alimente processos para colocar em prática os projetos que fecham com seus clientes.

Hoje temos noção de quanto as coisas custam, qual equipe precisamos levar, como fazer, como não fazer. Eu não conseguiria fazer isso sozinho.

Maurício Arruda

