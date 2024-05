RS convoca policiais e bombeiros aposentados para atuar nas enchentes

Do UOL, em São Paulo

O governo do Rio Grande do Sul publicou hoje no Diário Oficial autorização para convocar policiais civis aposentados e bombeiros da reserva para atuação em ações integradas em meio às enchentes.

O que aconteceu

Inscrições serão abertas a partir de amanhã. Prazo se encerra na próxima segunda-feira.

Estado poderá receber reforço de até 360 servidores. Vagas serão para até 260 policiais civis aposentados e 100 bombeiros da reserva.

Policiais civis aposentados atuarão nas delegacias para outros agentes poderem ir às ruas. Só poderão participar candidatos que estejam com menos de 75 anos, idade máxima para a aposentadoria compulsória, segundo a legislação. Os candidatos também precisarão passar por testes de tiro com arma de fogo.

Só poderão participar da seleção bombeiros da reserva com até 58 anos e que tenham saído da ativa há até cinco anos. Eles atuarão em ações de busca e salvamento em áreas atingidas pelas enchentes. Informações para inscrição estão disponíveis no site do governo estadual.