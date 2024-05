Helicóptero do Exército resgata 7 pessoas em telhado de prédio no RS; veja

Sete pessoas que estavam no telhado de um prédio em Canoas (RS) foram resgatadas por um helicóptero do Exército, na tarde desta terça-feira (14).

O que aconteceu

Das sete pessoas resgatadas, cinco pertencem a mesma família. Eles estavam se abrigando dentro do prédio desde o início das enchentes na cidade e sobreviveram graças a água e a alimentos estocados.

O grupo foi localizado por um drone do Comando Conjunto de Operações Taquari 2, que acionou o resgate por via área. Segundo militares do Cavex (Comando de Aviação do Exército), os moradores subiram até o telhado do prédio, onde pediram ajuda para serem retirados do edifício, que está ilhado e com o nível da água subindo.

Como foi o resgate: os militares usaram um guincho para conseguir descer até o telhado e resgatar um por um. Além dos moradores, também foram salvos dois cachorros que estavam com eles e alguns poucos pertences.

Resgatados receberam atendimento e estão bem. Todas as sete pessoas foram levadas para o prédio da Ulbra (Universidade Luterana do Brasil), onde funciona um abrigo temporário para os afetados pelas enchentes.

Números da tragédia

Dos 497 municípios gaúchos, 446 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam quase 90% do total.

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 2.124.553. Ao menos 538.245 pessoas ficaram desalojadas e 76.580 estão em abrigos. A informação foi divulgada na manhã de hoje.

Mortes chegam a 149. Os municípios com maior registro de mortes foram Canoas (19), Caxias do Sul (10) e Roca Sales (10). Ainda são 108 desaparecidos, além de 806 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

Cerca de 76.588 pessoas foram resgatadas. Já o número de animais salvos chegou a 11.427.