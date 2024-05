Kashkari, do Fed, diz que a taxa de juros deve permanecer em espera "por mais algum tempo"

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, reiterou nesta quarta-feira sua visão de que não tem certeza sobre o quanto a política monetária é restritiva no momento, e que os custos dos empréstimos "provavelmente precisam ficar parados por um tempo" enquanto o banco central dos EUA faz um balanço da inflação.

"O grande ponto de interrogação em minha mente é: quão restritiva é a política no momento?", disse Kashkari à Williston Basin Petroleum Conference em Bismarck, Dakota do Norte.

A economia e o mercado imobiliário têm se mostrado mais resistentes do que o esperado, disse ele, e os norte-americanos têm gastado mais do que o previsto dado o aumento da taxa de juros do Fed para a faixa atual de 5,25% a 5,5%.

(Reportagem de Ann Saphir)