Criança fica ferida após ataque de pitbull sem focinheira no Rio

Uma menina de 7 anos foi atacada por um pitbull que estava sem a focinheira, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro, no domingo (12).

O que aconteceu

A criança sofreu ferimentos no peito, na cintura, nas costas e nas nádegas. A menina, identificada como Agatha Brenda, passeava com a mãe, Rosilda Maria dos Santos, quando as duas foram atacadas pelo animal.

Menina foi levada ao hospital e recebeu tratamento. Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar e recebeu alta nesta terça-feira (14), segundo informações da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Pitbull se desvencilhou de tutor e atacou mãe e filha. Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, Rosilda explicou que o cão conseguiu se soltar e partiu para cima delas. "Passou um monte de coisa na minha cabeça. A Agatha está bem, mas cheguei a imaginar o pior", declarou a mãe.

Testemunhas se revoltaram com tutor e ocorreu uma "confusão generalizada", segundo a PM. Após o episódio, o dono do cão teria saído do local em que tudo ocorreu, na Rua Áurea, e retornou com uma faca. Ele foi detido por agentes e conduzido ao 7º DP em Santa Teresa. A faca foi apreendida.

Tutor assinou termo circunstanciado por lesão corporal culposa, omissão de cautela na guarda ou condução de animais e porte de arma. Conforme a Polícia Civil, o caso foi encaminhado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal). Como o homem não teve a identidade revelada, não foi possível localizá-lo para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

No mês passado, a escritora Roseana Murray, 73, foi atacada por três pitbulls em Saquarema, no Rio. Devido aos ferimentos sofridos, a escritora teve o braço direito amputado. Ele já teve alta e está em recuperação.