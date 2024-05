Sem concurso: Exército abre seleção para vagas com salários até R$ 6,9 mil

O Exército Brasileiro procura profissionais de diversas áreas, com nível fundamental, técnico ou superior, para preencher vagas cujo salário mensal inicial é de até R$ 6,9 mil. Simplificado, esse processo seletivo não está relacionado a um concurso público e é voltado à 8ª Região Militar, que engloba o Pará, o Maranhão, o Amapá e o norte do Tocantins.

De acordo com os editais publicados, as posições disponíveis podem ser ocupadas por pessoas formadas em medicina, farmácia, odontologia e medicina veterinária. Postos como cabo, sargento e oficial técnico, que não requerem ensino superior, também abertos.

Como e onde fazer a inscrição para trabalhar no Exército Brasileiro

Gratuitas, as inscrições para esse processo seletivo serão aceitas pelo site da 8ª Região Militar até hoje (15) e, para candidatar-se, é necessário, por exemplo, ter no máximo 40 anos, ser brasileiro (nato), ter no mínimo 1m55 (sexo feminino) ou 1m60 (sexo masculino) de altura e apresentar um diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Ainda dependendo da vaga, os interessados serão submetidos a avaliações didáticas, inspeção de saúde e exame de aptidão física que consiste em executar exercícios como abdominais e flexões de braço sobre o solo, além de uma corrida de 12 minutos.

Vagas disponíveis e salário

Neste primeiro momento, as vagas voltadas para pessoas formadas em medicina, farmácia, odontologia e medicina veterinária ainda não foram especificadas, mas todas estão na categoria aspirante a oficial, com salário inicial de R$ 6.993. O mesmo valor é oferecido para os postos de oficial técnico temporário e oficial técnico temporário - magistério.

A remuneração para sargentos técnicos temporários varia entre R$ 3.825, R$ 4.770 e R$ 5.843. Já quem passar como cabo especialista temporário pode ganhar mensalmente até R$ 2.627.