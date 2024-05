Voucher de R$ 5,1 mil, Bolsa Família e FGTS: os auxílios concedidos ao RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na tarde desta terça-feira (14) a liberação de um voucher no valor de R$ 5.100 para as famílias atingidas pela tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. A concessão se une a outras medidas emergenciais já divulgadas pelo governo federal desde o início dos temporais;

O que aconteceu

O presidente Lula comunicou a liberação de um voucher de R$ 5.100 para as famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito durante visita à cidade de São Leopoldo, uma das atingidas pelos temporais. Para ter direito ao benefício, será necessário comprovar que o domicílio foi atingido pela catástrofe natural.

Segundo o ministro da Casa Civil, o benefício vai atender mais de 200 mil famílias. A estimativa é de que o custo será de R$ 1,2 bilhões para õs pagamentos, que serão realizados via Pix.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar em multidão permanente para desenvolver as medidas anunciadas. Ele afirma ser necessário reconstruir as cidades gaúchas e lembrou os pagamentos liberados para atender aos moradores da região. Segundo ele, novos auxílios serão revelados nos próximos dias para dar condições de acolhimento ao povo gaúcho.

Não temos como escapar da longa tarefa de desenhar as ações necessárias para criar o atendimento para a especificidade de cada família, empresa e município para que o estado, como um todo, seja contemplado.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Antecipação do Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento Social garantiu a antecipação do Bolsa Família. Para os beneficiários do programa que vivem nas regiões afetadas pelas chuvas, o cronograma de pagamentos do auxílio será alterada.

Pagamentos começam na próxima sexta-feira (17 de maio). Diferente do calendário mensal, que envolve o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), as liberações no Rio Grande do Sul serão unificadas.

Ao todo, 583 mil famílias que vivem no Rio Grande do Sul serão contempladas. A liberação vale para todos os municípios gaúchos e resultou de um investimento de R$ 380 milhões.

A Caixa liberou o saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para as vítimas. Para ter direito ao benefício, é necessário que o trabalhador resida em um município com calamidade pública ou situação emergencial decretada.

Vítimas não podem zerar as contas do fundo. O limite autorizado para a retirada dos recursos do FGTS é de R$ 6.220. Para a situação atual houve uma flexibilização e saque será liberado para todos. Tradicionalmente, o valor é liberado somente em casos envolvendo desastres naturais e deve ter um intervalo de 12 meses entre as retiradas.

Aqui tivemos o acidente no Vale do Taquari no final do ano passado. As pessoas atingidas nas duas tragédias ficariam impedidas de realizar o saque, porque não há o intervalo de 12 meses entre os desastres.

Rui Costa, ministro da Casa Civil

Dívida suspensa

O governo do presidente Lula aprovou a suspensão da dívida com a União por três anos. No período, a taxa de juros cobrada sobre o endividamento será zerada. A estimativa é de que a medida resulte em um alívio de R$ 11 bilhões aos cofres gaúchos.

O governador do Rio Grande do Sul reprovou a decisão. Para Eduardo Leite, a dívida do estado com a União deveria ser integralmente anulada diante da situação. Ele classifica a suspensão como insuficiente para atender às necessidades após a tragédia.

O estado é um dos mais endividados do país, com uma dívida total de R$ 104 bilhões. Segundo informações do Tesouro Nacional, a dívida do Rio Grande do Sul representa 185% de sua receita líquida. Tal situação representa um ponto de alerta, já que a lei de Responsabilidade Fiscal determina que a dívida dos estados não pode ser superior a 200% de sua receita corrente líquida.

Pix estadual

O governador Eduardo Leite prometeu destinar R$ 2.000 para cada família atingida pelos temporais. O auxílio sairá da conta do SOS Rio Grande do Sul, que recebe as doações para atender às vítimas da tragédia. Os critérios para definir os beneficiados ainda serão divulgados.

Parte dos recursos também serão utilizados para atender à população. O dinheiro arrecadado a partir dos doadores. No anúncio da distribuição solidária, Leite também destacou a compra e entrega imediatas de 30 mil mantas para atender os desabrigados.

A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração para moradores de 336 municípios gaúchos. Os contribuintes que vivem nas cidades terão até o último dia útil de agosto para acertar as contas com o Leão. Para o restante da população do Brasil, o prazo final é no dia 31 de maio.

Medida excepcional também altera os prazos para pagamento de tributos federais. A decisão atende a todas as dívidas com vencimento em abril, maio e junho de 2024. A prorrogação estende o limite para o último dia útil dos meses de julho, agosto e setembro de 2024, respectivamente.