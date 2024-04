Motorista superou trauma com moto para salvar Paolla Oliveira de perder voo

Um acidente de moto em 2018 fez com que Thiago de Aguiar Rodrigues, de 33 anos, deixasse de fazer as entregas sob duas rodas e passasse a trabalhar com o carro como motorista por aplicativo. O que ele não imaginava é, que após quatro anos na nova profissão, ele superaria esse trauma de andar de moto ao improvisar uma corrida para a atriz Paolla Oliveira.

A situação inusitada viralizou nas redes sociais nas últimas semanas após a atriz detalhar o ocorrido em sua participação no podcast "PodPah".

Thiago relatou ao UOL Carros que naquele dia buscou a atriz na casa dela, no Rio de Janeiro, em uma corrida particular com um automóvel de quatro rodas. O destino era o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

"No trajeto, ela disse que precisava chegar ao aeroporto até as 18h, mas o trânsito estava intenso e não daria tempo. Foi quando ela pediu para eu encostar o carro que ela pediria um Uber moto para tentar fazer o trajeto em menos tempo", conta Thiago.

Ainda segundo o motorista, Paolla tentou encontrar um motociclista pelo aplicativo, porém ninguém estava aceitando a corrida. Foi quando, ao ver o desespero da atriz, ele disse que poderia conseguir uma moto e levá-la ao destino.

"Eu liguei para o meu primo, que trabalha perto de onde estávamos, e falei da situação. Pedi a moto dele e dois capacetes emprestados. Fui até onde ele estava e fizemos a troca, peguei a moto e deixei meu carro", recorda o motorista, também habilitado para conduzir moto.

"Quando comecei a dirigir passou um filme na cabeça e as imagens do acidente voltavam a todo momento. Fui devagar e com muito cuidado porque era a primeira vez que eu pilotava novamente e a Paolla também não é muito acostumada a andar de moto", acrescenta.

Em menos de uma hora, Thiago e Paolla chegaram ao aeroporto. Foi quando a atriz o agradeceu pelo esforço e o motorista contou sobre seu trauma em pilotar um veículo de duas rodas, surpreendendo a atriz.

"Conversamos rapidamente e contei para ela sobre meu trauma. Ela ficou surpresa, mas foi muito simpática e agradeceu todo o esforço", diz o motorista.

Após esse dia, Thiago conta que superou o trauma em pilotar moto e já comprou um novo veículo para voltar a trabalhar com entregas também.

Desde 2018, época do acidente que resultou em fraturas na clavícula e joelho e o deixou seis meses em reabilitação, ele não havia cogitado em voltar a dirigir moto.

"Foi um trauma muito grande, eu nunca mais tinha conseguido sentar em uma moto. Mas depois dessa corrida com a Paolla, eu percebi que ainda posso pilotar e que posso voltar a trabalhar com a moto e fazer o que eu sempre gostei de fazer", conta.