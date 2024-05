Carro elétrico da Xiaomi quebra apenas 39 km após deixar concessionária

O Xiaomi SU7, primeiro carro da marca chinesa de tecnologia, tem se destacado em suas vendas, no entanto já apresentou problemas de confiabilidade. Recentemente, um cliente sofreu uma falha poucos minutos depois de retirar seu veículo da concessionária.

O que aconteceu

Um dos primeiros clientes a retirar o SU7, há cerca de duas semanas na província chinesa de Fujihan, acabou por ver seu carro parando apenas depois de 39 km trafegados.

O homem, conhecido por Sr. Wen, filmou o painel do carro após a falha. O equipamento dizia que o sistema de direção estava com defeito. Ele entrou em contato com o atendimento online da fabricante.

O modelo foi rebocado para o centro de entrega, porém após uma inspeção os engenheiros da marca não conseguiram encontrar o problema no veículo.

Desta forma, a Xiaomi ofereceu ao homem um reembolso. Não havia a possibilidade de oferecer um novo carro devido à forte procura e por ser um veículo novo sem unidades disponíveis além das que foram encomendadas.

Ele aceitou ficar com o reembolso, entretanto ainda poderá receber uma compensação da marca pelo problema.

Este é o primeiro caso de Xiaomi SU7 quebrado sem possibilidade de reparo.

