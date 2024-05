S&P e Nasdaq atingem máximas recordes após dados de inflação alimentarem apostas de cortes de juros

Por Bansari Mayur Kamdar e Shristi Achar A

(Reuters) - Os índices acionários S&P 500 e Nasdaq atingiram máximas recordes no início do pregão desta quarta-feira depois que um aumento menor do que o esperado em um indicador de inflação reforçou as expectativas de cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano.

O Dow Jones estava prestes a ultrapassar a marca de 40.000 pontos pela primeira vez e os outros dois principais índices superaram os picos históricos atingidos em março depois que os dados dos preços ao consumidor dos EUA de abril levaram os operadores a aumentar ligeiramente as apostas de que o Fed cortará sua taxa de juros em setembro e novamente em dezembro.

"O que os dados fazem para o Fed é estabelecer o primeiro do que eles precisarão que seja uma série de relatórios de preços ao consumidor mais brandos para que eles possam fazer cortes ainda este ano", disse Jason Pride, chefe de estratégia de investimento e pesquisa da Glenmede.

"Se havia preocupações de que eles não fariam nenhum corte, isso apenas aliviou algumas dessas preocupações."

Separadamente, as vendas no varejo dos EUA ficaram inesperadamente estáveis em abril, uma vez que os preços mais altos da gasolina afastaram as compras de outros bens, indicando que os gastos do consumidor estavam perdendo força.

O Dow Jones subia 0,50%, a 39.754,67 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,66%, a 5.281,17 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,70%, a 16.627,10 pontos.