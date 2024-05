EUA impõem restrições de visto e outras penalidades ao governo da Nicarágua

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos impuseram nesta quarta-feira restrições de visto a mais de 250 membros do governo da Nicarágua e sanções a três entidades do país em retaliação a "ações repressivas" de Manágua relacionadas ao contrabando de imigrantes.

Autoridades de alto escalão do governo Biden disseram aos repórteres em uma teleconferência que as sanções incluíam um centro de treinamento russo em Manágua que possibilitou comportamento antidemocrático e repressão do governo da Nicarágua.

(Reportagem de Steve Holland, Daphne Psaledakis e Mica Rosenberg)