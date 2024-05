Clarice? Coppetti é cotada para assumir presidência da Petrobras interinamente, dizem fontes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras, Clarice Coppetti, é a mais cotada para assumir ainda nesta quarta-feira a presidência da Petrobras de forma interina, com a saída antecipada de Jean Paul Prates anunciada na véspera, disseram três fontes com conhecimento do assunto.

O conselho da companhia vai se reunir ainda nesta manhã para apreciar o encerramento antecipado do mandato de Prates e poderá nomear Coppetti interinamente.

A executiva poderá assumir a posição até que sejam realizados todos os trâmites necessários para a posse de Magda Chambriard, indicada pelo governo federal para a posição de CEO, disseram fontes na condição de anonimato.

Na véspera, Prates pediu para deixar a companhia, de acordo um comunicado da estatal, derrubando os papéis da petroleira na bolsa, em meio a riscos para a governança citados por analistas.

Às 10h45, as preferenciais caíam 7,6%, a 37,78 reais, enquanto as ordinárias perdiam 9%, a cerca de 39 reais, capitaneando as perdas do Ibovespa, que cedia 0,9%.

(Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier)