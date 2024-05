Leite cita 'receio' por impacto de doações no comércio e depois se desculpa

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi criticado nas redes sociais após citar uma preocupação com o "impacto" que as doações em excesso podem causar no comércio local. Após a repercussão do caso, Leite pediu desculpas.

O que aconteceu

Eduardo Leite agradeceu pelas doações, mas manifestou temor por comércios locais. "Quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio, que nós observamos em outras situações, sobre o impacto que isso terá no comércio local", disse o governador, em entrevista à BandNews FM.

O que pode ter, na verdade, é uma cidade que foi impactada, o comércio local impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado à medida que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país.

Eduardo Leite, em entrevista à BandNews FM

Horas depois, Leite disse que a declaração foi um "mal-entendido". "Em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar o nosso Rio Grande do Sul nessa reconstrução", explicou, nas redes sociais.

Governador afirmou que preocupação com o comércio local ficará para "outro momento". "Ao falar dessa situação, eu acabei misturando com a questão das doações. O impacto nos comércios locais vai ser para outro momento, e não durante essa onda de solidariedade que está nos abraçando", explicou. Antes, na entrevista, ele havia dito que pediu a criação de uma ferramenta para doações diretas a pequenos comerciantes.

Compreendam. As últimas semanas têm sido brutais para todos nós. E ninguém está livre de errar. O meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas.

Eduardo Leite, em vídeo no Instagram

Dos 497 municípios gaúchos, 446 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam quase 90% do total.

Críticas nas redes sociais

A declaração do governador gaúcho repercutiu mal nas redes sociais. Alguns usuários disseram que a fala foi uma "falta de noção" e de "mau gosto".

Eduardo Leite sugere que doações físicas são prejudiciais, pois afetam o comércio local.



Ele está pouco se lixando se as pessoas que perderam tudo estão precisando com urgência, o que não pode acontecer é afetar o lucro dos empresários.



Agora, quando a doação física vem do Elon? pic.twitter.com/xMeI3yMHCO -- Orestes (@SomenteOrestes) May 15, 2024