Influenciador pede desculpas após citar 'bomba' em voo: 'Foi brincadeira'

Do UOL, em São Paulo

O influenciador Igor Campioni pediu desculpas em stories publicados no Instagram após uma brincadeira com seu sócio, o também influenciador Kel Ferreti, ter cancelado um voo da Latam na última quinta (25).

O que aconteceu

Peço de coração, humildemente, um pedido de desculpas para as pessoas que estavam nesse voo. Se eu te atrapalhei de alguma forma e se você conhece alguém que estava nesse voo, peço para vocês conhecerem a minha pessoa e a minha índole. Foi uma brincadeira que chega a ser engraçada, que uma 'bomba de peido' cancelou o voo, mas serve de aprendizado pra eu nunca mais fazer . Igor Campioni, em stories no Instagram

Os influenciadores Kel Ferreti e Igor Campioni embarcaram num voo de Guarulhos com destino a Maceió. Ferreti foi para o banheiro do avião, e enquanto isso Campioni disse, em tom de brincadeira, a alguns conhecidos da aeronave: "ele vai soltar uma bomba".

Campioni se referia aos problemas estomacais do seu sócio, que estava flatulando muito antes do voo, segundo relato postado nas redes sociais. O comissário disse para não citar o termo "bomba" nem de brincadeira em um avião, no que o influenciador respondeu que se tratava de uma "bomba de peido".

Voo estava atrasado e os dois foram chamados para a cabine do comandante, na presença de agentes da Polícia Federal. Foram questionados sobre "que história é essa de bomba" e eles explicaram a brincadeira. Mesmo assim, foram obrigados a deixar o voo. Após algum tempo, outros passageiros também deixaram a aeronave, pois o voo foi cancelado.

Em nota ao UOL sobre o incidente, a Latam informou que solicitou apoio da PF para "desembarcar dois passageiros do voo LA3198 (São Paulo/Guarulhos - Maceió) após um passageiro informar que estava carregando artefato explosivo a bordo".

Empresa disse ainda que aeronave e bagagens foram inspecionadas por policiais e o voo precisou ser cancelado por exceder o limite de jornada da tripulação. A Latam "lamenta os transtornos aos passageiros e reforça seu compromisso inegociável com a segurança de suas operações".

Ainda em nota, a Latam informou que todos os passageiros tiveram assistência de alimentação e hospedagem garantida e estão sendo reacomodados em voos de hoje da companhia.