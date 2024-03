Netanyahu autoriza nova rodada de conversas para negociar trégua em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizou uma nova rodada de conversações em Doha e no Cairo para negociar uma trégua em Gaza, anunciou nesta sexta-feira seu gabinete, depois que os contatos pareciam estagnados.

"Benjamin Netanyahu teve uma reunião com o diretor do Mossad (serviço secreto estrangeiro) e com o diretor do Shin Bet (inteligência interna), e aprovou uma nova rodada de negociações nos próximos dias em Doha e no Cairo (...) para avançar", afirmou seu gabinete em um comunicado.

Desde que o Conselho de Segurança da ONU aprovou na segunda-feira uma resolução que pede um cessar-fogo imediato na Faixa, o movimento islamista palestino Hamas e Israel trocam acusações sobre a responsabilidade pelo fracasso nas negociações para um acordo de trégua.

O Catar, que atua como mediador entre Israel e Hamas, afirmou na terça-feira que as negociações sobre uma trégua e a libertação de reféns prosseguiam, mas as partes e os mediadores divulgaram poucas informações desde então.

A guerra começou com o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro, que deixou pelo menos 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados divulgados pelas autoridades israelenses.

Segundo o governo de Israel, os combatentes islamistas sequestraram quase 250 pessoas e 130 delas permanecem retidas em Gaza, das quais 34 teriam morrido.

Em represália, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e iniciou uma vasta operação que deixou mais de 32.623 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

skl-bfi/avl/fp

© Agence France-Presse