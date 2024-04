Morte de jovem após deixar sauna gay causa pânico; relembre histórico

A morte de um publicitário de 23 anos que desapareceu após sair de uma sauna gay, na região central de São Paulo, causou uma onda de pânico —com relatos não confirmados pela polícia de outros desaparecimentos.

Yuri Castro sumiu após sair do Hotel Chilli na madrugada de segunda-feira (22). O corpo foi identificado na quarta. O estabelecimento esteve ligado a um caso de morte no ano passado. Ao UOL, o Hotel Chilli negou que tenha relação com a morte de Yuri.

O que se sabe sobre o caso de Yuri

Yuri Castro desapareceu após sair do Hotel Chilli na madrugada de segunda-feira. O boletim de ocorrência aponta que ele foi resgatado por uma ambulância do Samu na rua General Osório, na região da Santa Ifigênia, também no centro da cidade. A distância entre a sauna e a rua onde o publicitário foi encontrado é de aproximadamente 900 metros.

O Hotel Chilli informou que Yuri saiu de lá às 4h25 do dia 22, "vindo a falecer horas depois". Por meio de nota, disse que o estabelecimento e seus colaboradores não têm responsabilidade sobre os fatos ocorridos, "não tendo havido qualquer agressão ou ação contundente em face do hóspede".

O jovem chegou a ser levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vergueiro, no bairro da Liberdade, também no centro. Não há informações sobre como o rapaz foi encontrado pelo resgate e nem qual a causa da morte dele. O corpo de Yuri foi identificado pela família dele no IML (Instituto Médico Legal) na quarta-feira.

As circunstâncias da morte do publicitário são investigadas pelo 3º Distrito Policial (Campos Elíseos). Exames periciais foram solicitados e serão analisados pela polícia após a finalização, informou a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo ao UOL.

Segurança de sauna relatou 'fuga' de cliente

Um áudio de um segurança da sauna, enviado para a gerência do estabelecimento, narra o que teria ocorrido. Na versão dele, Yuri disse a um funcionário que estava sendo perseguido na sauna e que teria acionado a polícia. O áudio foi divulgado primeiramente pela BandNews FM e obtido pelo UOL.

Minutos depois, Yuri teria corrido até o Terminal Amaral Gurgel. Um segurança da sauna foi atrás dele e o abordou junto com um vigia do terminal, que fica a cerca de 400 metros do Hotel Chilli.

Segurança da sauna disse que o cliente tinha dívida de aproximadamente R$ 700 no local. No áudio, ele relatou que segurou Yuri pelo pescoço e pelo braço para conduzi-lo de volta até o estabelecimento. O homem afirma que, já próximo ao local, o cliente se tornou "agressivo e transtornado", causando um confronto físico entre ambos, no qual foi derrubado. Ele alega ainda ter conseguido segurar o roupão de Yuri, que tirou a peça e correu novamente, deixando o celular e chave do quarto para trás.

Em áudio, o funcionário ainda disse que o hotel teria um "procedimento" caso o cliente não pagasse. Ao UOL, Douglas Drumond, proprietário do estabelecimento, afirmou que a sauna faz "pressão" para os funcionários ficarem atentos em seus postos e impeçam que devedores deixem o local. Porém, negou que os empregados sejam cobrados pelas dívidas de clientes.

Proprietário nega agressão

O estabelecimento negou que tenha relação com a morte do rapaz. Ao UOL, Douglas disse que o cliente não foi tratado de forma violenta, como apontado por algumas postagens nas redes sociais. Segundo o proprietário da sauna, Yuri era cliente do local.

Douglas disse que o Instagram do estabelecimento foi bloqueado e afirmou que está sendo chamado de "assassino". Ele relatou que prestará depoimento à polícia e encaminhará as imagens das câmeras de segurança da sauna e a lista de quem estava com Yuri no local.

O proprietário ainda lamentou a morte do jovem. "Estamos muito tristes com o falecimento do Yuri. Desejamos aos amigos e familiares, os nossos mais sinceros sentimentos", finalizou Douglas.

Morte de Yuri Castro está sendo investigada pela Polícia Civil Imagem: Reprodução/Instagram

Reações nas redes sociais

O caso do desaparecimento e morte de Yuri gerou reações nas redes sociais e provocou uma onda de pânico. Alguns relatos citam desaparecimentos de homossexuais no centro da capital. Procurada pelo UOL, a Polícia Civil afirmou que o único caso investigado no centro é o de Yuri e pediu que pessoas que tenham outras denúncias façam o registro da ocorrência.

Publicações atribuíam os supostos desaparecimentos a crimes de ódio. Uma página conhecida por divulgar eventos e memes comentou sobre o suposto desaparecimento de dois homens. No X (antigo Twitter), outras publicações afirmavam que sete homens gays teriam desaparecido no mesmo fim de semana. Nenhum dos casos foi confirmado.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL) pediu informações ao secretário de Segurança Pública de São Paulo sobre os supostos desaparecimentos de homens gays na cidade. "Estou extremamente preocupada com os relatos e denúncias de possíveis desaparecimentos e mortes de homens gays na região central de São Paulo nos últimos dias", afirmou.

Hotel Chilli emitiu comunicado sobre a morte de Yuri Castro Imagem: Reprodução/Instagram

Morte em banheira

Em setembro do ano passado, um caso ligado ao Hotel Chilli chamou a atenção. O jornalista Luiz Carlos Pereira de Lima, 34, foi encontrado morto na banheira da suíte da sauna. A ocorrência foi registrada como morte suspeita no 2º DP (Distrito Policial) no Bom Retiro.

Na época, o Hotel Chilli disse que as imagens das câmeras de segurança indicavam que o homem "parecia estar sozinho na hora" do ocorrido. O hotel ainda informou, na época, que outros dois óbitos ocorreram nos seus recintos, mas não detalhou quais foram os casos.