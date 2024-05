Rio Grande do Sul tem alerta para risco de fortes chuvas neste domingo

Do UOL, no Rio

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) publicou um comunicado neste sábado (11) alertando para o risco de fortes chuvas agravarem ainda mais a situação em vários pontos do Rio Grande do Sul neste domingo (12).

São 23 regiões com risco muito alto, 19 com risco alto e 30 com risco moderado. São 24 alertas para movimentação de massa (chuvas e temporais) e 48 de risco hidrológico (enchentes, deslizamentos de terra, erosão do solo).

O que aconteceu

Segundo o órgão federal, a previsão de chuva, principalmente no centro-norte do estado, somada à permanência das inundações, deve complicar a situação em seis regiões do estado: noroeste, centro-ocidental, nordeste, sudeste e sudoeste, além da região metropolitana da capital gaúcha.

Uma das principais preocupações do Cemaden é em relação à Bacia do Rio Guaíba, que receberá toda água que se desloca pelas bacias dos Rios Jacuí, Taquari-Antas, Caí, Sinos e Gravataí, "agravando muito a situação da cidade de Porto Alegre".

Outro foco de chuvas previsto para amanhã, de acordo com o órgão federal, é a Bacia do Rio Uruguai, o que deve afetar principalmente as cidades de Uruguaiana e Itaqui.

Também há previsão de mais chuvas na Bacia do Rio Camaquã, afetando municípios às margens da Lagoa dos Patos, como Pelotas.

O Cemaden ainda alerta para o risco de deslizamentos principalmente na Serra Gaúcha, com possibilidade de quedas de barreiras às margens de estradas e rodovias.

Enchentes já afetaram mais de 2 milhões

Fortes chuvas que atingem o RS já afetaram 2.115.416 gaúchos, segundo dados divulgados pela Defesa Civil do estado na noite deste sábado.

A tragédia já deixa 537.380 pessoas desalojadas, de acordo com o mesmo boletim. No anterior, divulgado às 12h, o número de desalojados era de 339.925.

Dos 497 municípios gaúchos, 446 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam mais de 88% do total.

Defesa Civil também informou que é de 136 o número de óbitos confirmados. Já são 125 desaparecidos e 806 feridos.