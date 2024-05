Buscar doações para RS agora em Portugal seria contraproducente, diz Brasil

O governo federal rebateu hoje acusações que circularam nas redes sociais de que estaria rejeitando doações coletadas pela comunidade brasileira em Portugal, com a colaboração de cidadãos portugueses, para auxiliar os afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Líder da extrema-direita portuguesa gravou vídeo. O português André Ventura, líder do partido Chega, publicou um vídeo que se espalhou nas redes sociais acusando o governo brasileiro de impedir as doações coletadas em Portugal de chegarem ao Brasil. Ele afirma que a companhia aérea portuguesa TAP teria se oferecido para transportar os donativos, mas que mais uma vez o governo brasileiro teria se recusado a aceitar. O UOL entrou em contato com a TAP para obter o posicionamento da empresa, mas até o momento não houve resposta aos questionamentos.

O governo federal refutou hoje essas informações em um comunicado. E informou que a Força Aérea Portuguesa está colaborando com a ABC (Agência Brasileira de Cooperação) e o MPor (Ministério de Portos e Aeroportos) para planejar a logística necessária para transportar as mais de 200 toneladas de doações recolhidas. A embaixada brasileira em Lisboa e os consulados em Porto e Faro estão organizando os donativos, classificando-os em categorias como roupas, alimentos, equipamentos e medicamentos, e verificando a validade dos itens perecíveis.

Brasil diz que enviar avião da FAB seria contraproducente. O tenente-brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, explicou que enviar uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) a Portugal agora seria contraproducente, pois o transporte interno de doações já existentes no Brasil é "mais rápido e eficiente".

Avião da FAB precisaria de 35 horas para missão em Portugal. Neste período, tempo que levaria para executar a logística de uma missão como essa, a FAB diz poder transportar 167 toneladas das 1.500 toneladas de doações que já se encontram em bases do Brasil para a Base Aérea de Canoas (RS). Uma quantidade oito vezes maior do que poderia ser trazida de Portugal no mesmo intervalo.

Recentemente, o Brasil implementou várias medidas para facilitar o recebimento de doações internacionais. O governo federal, através do Ministério de Portos e Aeroportos, Casa Civil, Ministério da Defesa e Ministério das Relações Exteriores, diz estar trabalhando com companhias aéreas e de navegação para otimizar o transporte, priorizando medicamentos e equipamentos médicos. A Receita Federal está facilitando o despacho das doações por meio de procedimentos simplificados, isentando-as de impostos.

Ontem à noite, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que as restrições legais à importação de bens usados para doação estão suspensas por 30 dias. A medida pode ser estendida dependendo da situação, facilitando o recebimento de ajuda humanitária internacional.