Operação policial resgata adolescente de casa de prostituição em PE

Do UOL, em São Paulo

Uma adolescente foi resgatada de uma casa de prostituição em Paudalho (PE), na Zona da Mata Norte do estado, na noite de sexta-feira (10).

O que aconteceu

A casa de prostituição ficava em um bar às margens da BR-408. Duas mulheres suspeitas de vender drogas no local e ameaçar a adolescente foram presas e encaminhadas, junto com o proprietário do estabelecimento, para a delegacia.

Local tinha diversos quartos destinados à prática da prostituição. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a adolescente foi encontrada durante a fiscalização do bar e, questionada, afirmou que estava sendo explorada no local.

A adolescente foi encaminhada para prestar depoimento. Ainda segundo a PRF, ela foi ouvida em uma escuta especializada feita pelo Conselho Tutelar e depois acompanhada até sua casa.

O dono do local pode responder por exploração sexual infanto-juvenil. Além disso, ele pode ser acusado de rufianismo, também conhecido como "cafetinagem" — quando alguém se aproveita financeiramente da prostituição de outra pessoa.

O resgate foi realizado em uma ação conjunta. O flagrante foi feito no âmbito das operações Domiduca X e Caminhos Seguros, uma parceria entre a PRF, a Polícia Civil e o MPT (Ministério Público do Trabalho). As ações visam identificar pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes, reprimir e conscientizar sobre esse crime.