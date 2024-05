Nível do Taquari sobe 6 metros em 24h e supera cota de inundação no RS

O nível do Rio Taquari, no Rio Grande do Sul, subiu seis metros em 24 horas e voltou a superar a cota de inundação depois de cinco dias. O governador Eduardo Leite (PSDB) divulgou um alerta para risco de novas cheias e deslizamentos nos municípios.

O que aconteceu

O nível do Rio Taquari, que corta as regiões leste e central do RS, subiu de forma acelerada neste sábado (11). Em Estrela (RS), a 140 km de Porto Alegre, o nível das águas foi medido em 19,09m às 17h. Um dia antes, às 17h da última sexta (10), o nível era 13,18m, segundo dados da Sema (Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura).

O governo estadual emitiu um alerta de risco de inundação para domingo (12). Em um vídeo divulgado na noite deste sábado, o governador Eduardo Leite (PSDB) alertou os moradores de municípios sob risco a não voltarem a suas casas. "Não é seguro", afirmou.

Mais de um milhão de pessoas vivem na bacia do Taquari. Alguns dos principais municípios da região são Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Veranópolis, Lajeado e Estrela.

Alerta de cheias em quase todo o estado

Há risco de novas cheias em quase todas as regiões do RS neste domingo. De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), é "muito alta" a probabilidade de cheias, especialmente na região centro-norte do estado.

Região de Porto Alegre tem risco de deslizamentos. Segundo a previsão do Cemaden, pode haver principalmente "quedas de barreira" à margem de estradas e agravamento de deslizamentos que já se iniciaram.