Em estado grave, deputada Amália Barros passará por nova cirurgia

A deputada federal Amália Barros (PL-MT) passará por uma nova cirurgia neste sábado (11) para tratar de complicações no fígado.

O que aconteceu

A parlamentar está internada desde o dia 1º de maio e segue "em estado grave e sob cuidados intensivos" no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, segundo informou sua assessoria de imprensa.

Ela foi submetida a cirurgia para retirada de um nódulo no pâncreas no dia 2 de maio. Na terça (7), Amália passou por um procedimento de drenagem de vias biliares, que visa retirar o líquido biliar acumulado em excesso no fígado. A parlamentar é vice-presidente do PL Mulher Nacional.

Não há perspectiva de alta. Ela está sob os cuidados da cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar. A médica é conhecida por cuidar de famosos e políticos, e chegou a ser cotada para o ocupar o Ministério da Saúde no governo de Jair Bolsonaro (PL). A parlamentar também está sob supervisão do médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, cirurgião do aparelho digestivo da unidade hospitalar e médico de Bolsonaro.