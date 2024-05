Já viu o adesivo dos Simpsons? Decorar vidro do carro é perigoso e ilegal

Brasileiro gosta de personalizar o próprio carro e, volta e meia, aparece uma nova moda para mudar a aparência original. Dentre os fãs motorizados da animação "Os Simpsons", a onda é colar um adesivo no vidro lateral dianteiro, retratando personagens como Bart, Lisa e Homer Simpson como se estivessem sentados no banco do motorista ou no assento do carona.

Oferecido na internet por menos de R$ 30, o adesivo tem aproximadamente 40 cm de comprimento e não é item oficial do desenho animado. O seu uso, embora pareça ser inofensivo e até simpático, traz risco de acidente e ainda rende multa por infração de trânsito.

O motorista flagrado com esse tipo de adesivo está sujeito a autuação por infração grave. As penalidades previstas são multa de R$ 195,23, mais cinco pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Além disso, o veículo é retido até que o adesivo seja removido.

Nenhum dos adesivos que encontramos à venda é licenciado pela franquia do desenho animado Imagem: Reprodução

Por que é irregular?

As áreas envidraçadas situadas nas laterais dianteiras do veículo são consideradas indispensáveis à dirigibilidade, de acordo com a Resolução nº 254/2007 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Caso o veículo seja conduzido com vidros laterais dianteiros total ou parcialmente cobertos, com inscrições, adesivos, legendas, símbolos, pictogramas ou painéis decorativos, o proprietário será enquadrado na infração prevista no CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

E no para-brisa?

Adesivos pequenos, como tarja de pedágio e identificação de condutor idoso ou com deficiência, por exemplo, são autorizados desde que não comprometam a dirigibilidade.