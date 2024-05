Polícia sueca dispersa manifestantes pró-palestinos perto do Eurovision

A polícia dispersou neste sábado (11) manifestantes pró-palestinos nos arredores do Malmö Arena, no sul da Suécia, onde ocorre a final do popular festival de música Eurovision, constatou a AFP.

Fora do recinto, os agentes conduziam os manifestantes em direção aos muitos veículos da polícia presentes no local, uma cena relativamente incomum no país escandinavo.

Mais de cem manifestantes, alguns deles com keffiyehs (o tradicional lenço palestino), agitaram bandeiras e entoaram "Palestina livre".

"Parece que eles têm carta branca para serem um pouco mais agressivos do que o habitual", disse à AFP Sarah, uma moradora de Malmö de 45 anos. "Nunca vi nada assim."

A polícia, que confirmou ter utilizado gás lacrimogêneo, tentava fazer os manifestantes recuarem até uma praça onde havia sido autorizada uma concentração pró-palestina.

"Jogaram gás lacrimogêneo no meu rosto e me empurraram", afirmou à AFP Sara Bo, de 26 anos, mostrando seus olhos vermelhos.

A ativista pelo clima Greta Thunberg foi uma das participantes, mas permaneceu à margem sentada e formando um círculo com seu grupo, cercada pela polícia.

À tarde, cerca de 5.000 pessoas manifestaram-se pacificamente em Malmö, onde vive a maior comunidade de origem palestina da Suécia, para protestar contra a participação de Israel no concurso musical europeu.

