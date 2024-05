Nível do Guaíba cai para 4,59m, mas RS tem risco de novas inundações

O Rio Grande Sul registrou chuvas em vários pontos neste sábado (11), inclusive na capital Porto Alegre, e a previsão é que o estado possa passar por novas inundações e deslizamentos nesse domingo.

O que aconteceu

O Rio Grande do Sul está sob alerta de risco para novas inundações neste domingo. Segundo previsão do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), é "muito alta" a probabilidade de cheias na maior parte do estado. Também há uma chance "alta" de deslizamentos na porção leste do RS, inclusive na região de Porto Alegre.

A previsão é de mais chuva e de frio para os próximos dias. Na maior parte do estado, segundo o Metsul, o tempo ficará instável, com chuva e garoa até a próxima terça-feira (14). Na quarta e na quinta a chuva deve parar, mas as temperaturas cairão em todo o estado. Para Porto Alegre, é prevista a mínima de 8 ºC na quarta.

Nível do Guaíba segue em queda. Às 18h deste sábado, segundo os dados da Sema (Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura), o nível do lago que banha Porto Alegre estava em 4,59m, um ligeiro aumento em relação às 14h (4,57m). Apesar da queda dos últimos dias, há risco de inundação para este domingo.

Desaloados passam de 500 mil. Segundo o boletim mais recente do governo estadual, às 18h deste sábado, mais de 2 milhões de pessoas já foram afetadas pelas cheias.

A tragédia soma 136 mortos, 125 desaparecidos e 806 pessoas feridas. Segundo o boletim, outras 74.153 foram resgatadas das cheias.

Força Nacional reforça segurança de abrigos após estupros

Agentes da Força Nacional começaram a trabalhar na segurança de abrigos para os atingidos. O Ministério da Justiça aunciou a medida após casos de estupro em abrigos. Nesta semana, quatro homens foram presos por suspeita de abuso a menores na região de Porto Alegre.

Cidades têm sofirdo saques a casas e ao comércio. Policiais e agentes de segurança privada têm feito rondas em barcos para tentar coibir os crimes.

Atingidos receberão R$ 2 mil do Pix do governo

As famílias afetadas pelas cheias receberão R$ 2 mil cada uma do Pix organizado pela gestão estadual. Segundo o governador Eduardo Leite (MDB), os critérios para as famílias receberem o auxílio ainda não foram definidos.

Navio de guerra trouxe 154 toneladas de donativos. O NAM Atlântico (a sigla significa Navio-Aeródromo Multipropósito), aportou hoje no RS com mais de mil militares, embarcações, helicópteros e estações de tratamento de água.