Tornado atinge cidade do RS com ventos de até 190 km/h; veja vídeo

Um tornado atingiu neste sábado a zona rural do município gaúcho de Gentil, a sudeste de Passo Fundo, perto de Marau, no norte do Rio Grande do Sul, com ventos que variaram entre 117 e 190 km/h. Ninguém se feriu.

O que aconteceu

A passagem do fenômeno, passando sobre plantações e lavouras, foi registrada por moradores e publicadas nas redes sociais. Não há relatos de feridos, apenas de destelhamento de alguns imóveis e queda de árvores.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, que também compartilhou vídeos do tornado, ele foi causado pela formação de uma supercélula, proporcionada por um mix de fenômenos atmosféricos. Uma frente fria, um sistema de baixa pressão e o intenso fluxo de ar quente e úmido que chega da Amazônia.

O fenômeno ocorre em meio à chegada de uma frente fria semi-estacionária, acompanhada de um centro de baixa pressão que está sobre o Rio Grande do Sul. Isso provoca elevados volumes de chuva em algumas regiões, como a Serra e o Litoral Norte, segundo o MetSul.

Uma corrente de jato em baixos níveis estava presente sobre a região norte do Rio Grande do Sul, trazendo ar quente para a área. Em Passo Fundo, a temperatura alcançava 20ºC no meio da tarde, enquanto em Erechim, ao norte, os termômetros marcavam 26ºC.

Essa corrente de jato, um fluxo de vento forte situado entre 1000 e 1500 metros de altitude, junto ao avanço de uma frente fria, provoca um cenário onde os ventos na parte inferior da atmosfera sopram em direções opostas. Esse fenômeno é propício para a formação de tornados.

Segundo a meteorologista do MetSul, Estael Dias, na maioria dos casos em que tornados foram observados no Rio Grande do Sul, havia a influência de uma corrente de jato em baixos níveis da atmosfera.

Tornados são fenômenos extremos e altamente destrutivos, definidos por colunas de ar que giram violentamente, estendendo-se da base de uma tempestade até a superfície terrestre. Segundo Scheuer, eles acontecem com frequência na região Sul.

Estudo realizado no ano passado pela UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) revelou que dos 581 fenômenos identificados em todo o Brasil, de 1975 a 2018, 411 tornados ocorreram nos estados do Sul, representando 70% dos registros de tornados no país. O Paraná teve 89 tornados no período, com a maioria acontecendo no período da tarde.

De acordo com o estudo, os tornados ocorrem mais frequentemente no Sul do Brasil porque essa região é a primeira a ser afetada pelas massas de ar frio que vêm do Sul-Sudoeste. Além disso, a área também recebe influência de massas de ar quente vindas da Amazônia. Quando essas massas de ar frio e quente se encontram, podem formar supercélulas, que são tempestades com uma corrente de ar girando dentro da nuvem, criando condições ideais para o surgimento de tornados.