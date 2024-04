Mina mata onze milicianos antijihadistas na Nigéria

Onze combatentes de uma milícia antijihadista morreram no nordeste da Nigéria, neste sábado (27), quando seu veículo passou sobre uma mina perto da fronteira com Camarões, informaram dois milicianos.

Grupos jihadistas recorrem cada vez mais às minas terrestres em rodovias para atacar civis e soldados.

Os milicianos, que lutam contra os jihadistas ao lado do Exército, escoltavam um comboio civil que ia da cidade de Gaboru para Maiduguri, no nordeste do país africano.

"As rodas traseiras do veículo em que viajavam 13 dos nossos companheiros passaram por cima de um grande buraco no qual havia uma mina enterrada, que explodiu", disse Shehu Mada, dirigente de uma milícia antijihadista em Gamboru.

"Onze pessoas que viajavam no veículo morreram e duas sobreviveram com ferimentos", acrescentou.

A insurgência islamista na Nigéria tem perdido intensidade nos últimos meses, diante da multiplicação das operações militares.

A rodovia de 140 km que liga Gamboru a Maiduguri tem uma importância comercial estratégica para a região e suas relações com Camarões. A via foi reaberta em julho de 2016, após dois anos fechada devido aos incessantes ataques jihadistas.

Mas a organização Boko Haram e sua rival, o Estado Islâmico da África Ocidental, continua montando emboscadas esporádicas a comboios e plantando minas nesta via.

O conflito travado desde 2009 no nordeste da Nigéria deixou 40.000 mortos e dois milhões de deslocados.

