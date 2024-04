Zeekr: 'prima' chinesa e tecnológica da Volvo vem aí com pegada de Tesla

Mais uma marca chinesa a desembarcar no Brasil, a Zeekr trouxe ao Salão de Pequim um dos carros que desembarcará em breve no nosso país: é o X, SUV premium feito na mesma plataforma que o 'primo' Volvo EX30 - ambos pertencem à Geely.

Como é o Zeekr X

Imagem: Divulgação

Mistura de crossover e hatchback, tem porte semelhante ao do BYD Yuan Plus e conta com 4,45 m de comprimento, 1,83 m de largura, 1,57 m de altura e entre-eixos de 2,75 m. As rodas são de 20".

No visual, chama atenção o teto panorâmico fixo, as maçanetas embutidas e o vidro inserido na carroceria. Interior reúne materiais de bastante qualidade como camurça, couro e metais de diferentes texturas.

É comercializado em outros mercados em duas opções: 272 e 428 cv, respectivamente um ou dois motores elétricos. A aceleração de zero a 100 km/h ocorre em 5,6s e 3,8s. Não está confirmado qual vem ao Brasil.

Imagem: Divulgação

A autonomia é de 440 ou 400 km (ciclo WLTP), ambos com bateria de íon-lítio de 69 kWh e a recarga até 100% ocorre em 4h.

Assim como o 001 exibido no Brasil, interior é minimalista e traz poucos botões: quase tudo é ajustado por meio da tela gigante da central multimídia de 14" e também por controles de voz. O painel digital tem 8,8".

Também conta com ajustes elétricos e massagem/aquecimento nos bancos, conexão sem fio via Android Auto e Apple CarPlay, head-up display, carregador por indução e sistema de som premium da Yamaha com 13 alto-falantes.

Imagem: Divulgação

Pacote ADAS traz 20 recursos, entre eles alertas de tráfego cruzado, de fadiga e de manutenção de faixa, além de frenagem autônoma de emergência.

Será o primeiro modelo da marca a ser vendido no Brasil, com estreia prevista para o segundo semestre deste ano.

*Viagem a convite da Omoda Jaecoo