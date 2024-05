Armamento furtado de batalhão da PM em Santos é encontrado na casa de policial

Parte dos armamentos que desapareceram do 6º Batalhão da Polícia Militar, em Santos, foi encontrado na casa de uma policial, que foi afastada de suas atividades e é alvo de um Inquérito Policial Militar (IPM), segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP). O desaparecimento foi constatado no último domingo, 5. A polícia procura o restante do material e tenta identificar os demais envolvidos no caso.

Na nota em que trata do caso, a SSP-SP não informou o nome da policial, se ela mora em Santos ou em outra cidade nem quais armamentos foram encontrados na casa dela.

O batalhão onde o furto ocorreu fica na avenida Ana Costa, no Gonzaga. Desapareceram pelo menos duas pistolas, 14 carregadores e mais de 200 munições, além de uma capa de colete, que ficavam guardados em um dos armários instalados em um alojamento.

Em outubro de 2021 ocorreu crime semelhante em Santos: seis armas e diversas munições foram furtados de um posto da Polícia Militar Rodoviária no bairro Monte Cabrão.