Sob alerta de cheia da Lagoa dos Patos, RS tem chuva forte no fim de semana

Moradores dos arredores da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, estão sendo orientados a evacuar as áreas e buscar locais seguros, sob risco de "elevação significativa". As chuvas se intensificarão neste fim de semana.

O que aconteceu

A Defesa Civil fez uma série de orientações aos moradores da região, incluindo evacuação ordenada. Cidades gaúchas importantes estão situadas próxima à Lagoa dos Patos na região Sul do estado, como Pelotas e Rio Grande. A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), afirmou que a estimativa é que até 100 mil moradores sejam afetados na cidade de 325.685 habitantes.

Mudança dos ventos provocou a decisão. De acordo com a Defesa Civil, a partir do monitoramento meteorológico, houve a constatação de uma mudança na direção dos ventos, o que dificulta o escoamento das águas da Lagoa dos Patos. Nesta semana, águas já haviam chegado às casas de cidades do Sul.

Quem mora em regiões próximas à Lagoa, ou em áreas com histórico de alagamentos ou inundações, deve sair com antecedência, de forma ordenada, buscando um local seguro para permanecer. Não atravesse alagamentos a pé ou, mesmo, de carro. Procure informações junto à Defesa Civil da sua cidade. Em caso de emergência, ligue 190/193.

Nota da Defesa Civil

Chuvas vão persistir, segundo Defesa Civil. Em previsão, o órgão informou que, no sábado (11), a previsão é de chuvas em todas as áreas. No domingo (12), um sistema de baixa pressão e o fluxo de umidade vindo do Norte do país vão manter as chuvas intensas em toda a metade norte do estado —e os ventos se encarregarão de guiar as águas ao sul gaúcho.

Depois das chuvas, o frio

As temperaturas devem ter queda acentuada a partir de segunda-feira (13). A mudança é causada pela passagem de uma frente fria e a chegada de uma massa de ar frio e seco.

Mínimas de 3 ºC e 4 ºC. A previsão é para algumas localidades, como em pontos da campanha e da serra gaúcha. Nessas regiões, os termômetros não devem ultrapassar os 13 ºC.

Porto Alegre terá mínima de 8 ºC. Além disso, de acordo com o Inmet, a previsão indica também a possibilidade de geada, especialmente nas áreas de fronteira com o Uruguai.

Temporais já deixaram 126 mortos

Subiu para 126 o número de mortes confirmadas pela Defesa Civil. Há 756 feridos e 141 pessoas desaparecidas. O total de afetados pelos temporais no estado chegou a 1.951.402.

De acordo com o órgão, cerca de 339 mil pessoas estão desalojadas e 71.409 ocupam abrigos, em todo o estado. Quase 10 mil animais já foram resgatados.

Dos 497 municípios do estado, 441 foram afetados pelas inundações, o que corresponde a 89%. As informações são do último balanço da Defesa Civil.

Imóveis terão isenção na conta de água

Isenção às famílias soma R$ 100 milhões. O acordo firmado entre o governo do Rio Grande do Sul e a Defensoria Pública do estado possibilitou que mais de 906 mil imóveis afetados pelas enchentes tenham isenção nas contas de água.

A medida vai alcançar consumidores de 64 municípios. A solução, que envolve ainda o Ministério Público e a Aegea Corsan, que presta serviço de saneamento para os gaúchos, vai auxiliar moradores que tiveram suas residências alagadas ou que ficaram sem abastecimento.

Abrigos para mulheres e crianças

Após denúncias de abusos e prisões de suspeitos de estupro, mulheres e crianças terão abrigos exclusivos. A informação foi divulgada ao UOL News pelo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida.

O Tribunal de Justiça do RS, juntamente com o governo do RS, com apoio do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, vai estabelecer um abrigo específico para crianças e também para mulheres.

Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania

Desde o início da semana, seis homens foram presos suspeitos de cometer abusos sexuais dentro de abrigos no Rio Grande do Sul.

Guaíba deve voltar a subir

O rio Guaíba deve voltar a ultrapassar os 5 metros. As mudanças mais significativas devem ser sentidas no domingo (12), segundo o governo do Rio Grande do Sul. Na manhã desta sexta-feira (10), o rio chegou a ficar abaixo dos 5 metros.

A diminuição no nível do Guaíba foi de 59 centímetros em cinco dias, mas ele continua dois metros acima da cota de inundação. Na segunda-feira (6), a altura da água atingiu 5,32 metros —o maior nível registrado até agora.

29 trilhões de litros de água no Guaíba

Aproximadamente 14 trilhões de litros de água já foram parar no Guaíba. Com a previsão de volta das chuvas para os próximos dias, até 17 de maio, a quantidade pode atingir 29 trilhões de litros, de acordo com o IPH-UFRGS (Instituto de Pesquisas Hidrológicas).

Para efeito de comparação, a Usina de Itaipu tem os mesmos 29 milhões de litros previstos para o Guaíba.