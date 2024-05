Energisa diz que EDG celebrou contrato para compra da Infra Gás por R$890 mi

(Reuters) - A Energisa informou nesta sexta-feira que sua controlada Energisa Distribuição de Gás (EDG) celebrou contrato para compra de 100% das ações ordinárias da Infra Gás, com um valor de investimento de cerca de 890 milhões de reais.

"A operação está alinhada com a estratégia do Grupo Energisa de diversificação e ampliação do seu portfólio no setor de distribuição de gás", disse a Energia em fato relevante.

"O setor de distribuição de gás representa importante vetor para a transição energética no país com elevado potencial de crescimento nos próximos anos", acrescentou.

No documento, a Energisa também disse que a ampliação da atuação no segmento poderá trazer sinergias operacionais e administrativas com as demais linhas de negócios do grupo.

A conclusão da operação ainda está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)