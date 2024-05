Procons multam supermercado e padaria por cobrança de preços abusivos no RS

Um supermercado e uma padaria foram multados pelo Procon-RS (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) do Rio Grande do Sul e a unidade do órgão em Porto Alegre pela cobrança de preços abusivos em meio as chuvas que atingem o estado.

O que aconteceu

Empresas foram multadas entre quinta-feira (9) e sexta-feira (10). As multas ocorreram durantes ações que visam encontrar a venda de produtos com preços abusivos. O Procon-RS informou estar em contato com os todos os municípios gaúchos para dar o suporte necessário neste momento.

Supermercado na zona sul de Porto Alegre tinha aumento de preço sem justificativa. Segundo o governo do estado, uma ação na quinta constatou a alta no preço de venda de leite e outros itens alimentícios.

Já hoje, uma padaria foi multada pela venda de água por valores abusivos. Além da multa, os dois estabelecimentos receberam "recomendação expressa" para que os itens sejam vendidos pelos valores normais.

Procon-RS comunicou que trabalha no combate ao aumento abusivo dos preços aos consumidores. O órgão ainda informou que a limitação da quantidade de produtos por compra, já realizada em alguns estabelecimentos, é reconhecida em razão do período de calamidade.

"É um trabalho em conjunto. Estamos sempre alinhados com os Procons municipais para realizarmos ações efetivas. Queremos identificar, o mais breve possível, os estabelecimentos que estão agindo de má-fé e aumentando sem justificativa o preço dos produtos", disse o Diretor do Procon-RS, Rainer Grigolo.

Saiba como denunciar

Consumidores que desejam denunciar casos de preços abusivos e outras situações em que se sintam prejudicados devem ter em mãos as seguintes informações: identidade, comprovante de residência, foto e/ou nota fiscal do produto, relato do caso e os dados do fornecedor.

Após ter as informações, os consumidores podem acionar os seguintes canais:

Entrar em contato pelo WhatsApp do Procon-RS no número: (51) 3287-6200, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h;

Atendimento eletrônico do Procon RS no site institucional procon.rs.gov.br (temporariamente fora do ar por causa das chuvas);

Delegacia de Polícia mais próxima.

Número de afetados chega a quase dois milhões

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 1.951.402. Ao menos 339.928 ficaram desalojadas e 71.409 estão em abrigos. A última atualização foi divulgada no início da noite desta sexta-feira (10) pela Defesa Civil.

Dos 497 municípios gaúchos, 441 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam mais de 88% do total.

A Defesa Civil também informou que é de 126 o número de óbitos confirmados. Veja aqui quem foram as vítimas identificadas até o momento. Já são 141 desaparecidos e 756 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

70.863 pessoas foram resgatadas. Já o número de animais salvos chegou a 9.984. O órgão ainda divulgou que o efetivo que trabalha na tragédia é de 27.218 pessoas, com 3.466 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.