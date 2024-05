Casal pega Corolla errado em posto de gasolina e dirige carro por 4 km

Trinta minutos. Esse foi o tempo que um casal passou dirigindo um carro que havia pegado por engano no estacionamento de um posto de combustíveis durante uma viagem de Goiânia para Anápolis, ambas no estado de Goiás.

A comerciante Vânia Ferreira conta que a situação inusitada aconteceu na terça-feira (7) após ela e o marido Wilmar Ferreira estacionarem o carro no pátio de um posto de combustíveis e permanecerem no local por meia hora para lanchar.

Na hora de deixar o local, o casal entrou em um carro idêntico, que estava estacionado a poucos metros do verdadeiro veículo deles.

"A gente saiu conversando e eu já estava cansada, então quando vi o carro no estacionamento já fui logo indo para a porta do passageiro e, assim que meu marido destravou, já sentei. Nem reparei se era o nosso carro ou não. Não percebi que havia outro carro igual no estacionamento", conta Vânia.

O casal relata que um sensor destrava o veículo e, como o dono do carro havia deixado a chave dentro do automóvel, eles conseguiram entrar e dar partida normalmente.

Poucos minutos depois que o casal deixou o posto de combustíveis para seguir viagem, ela desconfiou que o carro estava diferente por causa do cheiro.

"Tinha cheiro de carro novo e o nosso estava com um aromatizador, por isso senti essa diferença. E meu marido também comentou que o volante estava mais para frente, que o carro não parecia o dele. Mas olhei no console, havia uma garrafinha de água igual a minha e comentei que era o nosso carro sim", recorda a comerciante.

Porém, ao olhar no banco de trás, Vânia viu uma mochila e uma jaqueta preta que não eram deles e percebeu a confusão. No entanto, eles já tinham passado do retorno e, para voltar, precisaram dirigir mais quatro quilômetros.

"Era horário de pico, havia bastante trânsito na rodovia e ficamos morrendo de medo de bater o carro, porque não sabíamos se tinha seguro", comenta.

Ainda segundo Vânia, quando eles retornaram ao posto de combustíveis para destrocar o veículo, o dono do carro estava ligando para a Polícia Rodoviária Federal para dar queixa de furto.

"Quando chegamos no posto, o verdadeiro dono já veio correndo, perguntando o que havia acontecido. Conversamos um pouco e explicamos a confusão. Imaginávamos que ele ficaria bravo, mas ele foi bem compreensivo e ficou tudo bem", finaliza.

