Em estado grave, deputada Amália Barros passa por novo procedimento médico

Do UOL, em São Paulo

A deputada federal Amália Barros (PL-MT) passou por um novo procedimento médico na quinta-feira (9) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

O que aconteceu

Na quinta, Amália passou por um "procedimento adicional de radiointervenção". O boletim médico não detalha qual seria a intervenção que a parlamentar foi submetida. Porém, segundo o Hospital 9 de Julho e o Hospital Albert Einstein, a radiologia intervencionista se utiliza de procedimentos diagnósticos e terapêuticos de forma menos invasiva, com o uso de métodos de imagem para guiar o médico, evitando cortes cirúrgicos.

Deputada está em estado grave e sob cuidados intensivos. Ela continua internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital, segundo o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (10).

A parlamentar está internada desde o dia 1º de maio. Ela foi submetida a cirurgia para retirada de um nódulo no pâncreas na quinta-feira (2). Na terça (7), Amália passou por um procedimento de drenagem de vias biliares, que visa retirar o líquido biliar acumulado em excesso no fígado. A parlamentar é vice-presidente do PL Mulher Nacional.

Transferência para a UTI se deu após a "reabordagem cirúrgica", realizada no dia 1º. No sábado (4), foi divulgado que a deputada apresentou "melhora expressiva" após pelo segundo procedimento cirúrgico. Anteriormente, um boletim do hospital já havia informado que uma revisão cirúrgica estava programada.

Não há perspectiva de alta. Ela está sob os cuidados da cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar. A médica é conhecida por cuidar de famosos e políticos, e chegou a ser cotada para o ocupar o Ministério da Saúde no governo de Jair Bolsonaro (PL). A parlamentar também está sob supervisão do médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, cirurgião do aparelho digestivo da unidade hospitalar e médico de Bolsonaro.

Michelle Bolsonaro deseja melhoras para amiga

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), presidente do PL Mulher Nacional, disse estar com saudades da amiga. Em uma postagem no Instagram, feita na quinta-feira (9), a esposa de Jair Bolsonaro (PL) escreveu que não gosta de ver a amiga neste estado.

"Estamos orando e crendo no milagre. Peço que continuem na intercessão por nossa Amália", finalizou. A ex-primeira-dama também publicou uma foto ao lado da amiga em um evento do partido.