Exército e FAB fazem lançamentos aéreos de mantimentos e água no RS

Do UOL, em São Paulo

O Exército brasileiro e a FAB (Força Aérea Brasileira) realizaram o lançamento aéreo de suprimentos, como garrafas d'água e cestas básicas, nos locais mais atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ações devem se repetir nos próximos dias.

O que aconteceu

O primeiro lançamento aéreo ocorreu na quinta-feira (9). A carga, que saiu da Base Aérea de Canoas e foi lançada pela FAB na região de São Jerônimo (RS), tinha cerca de 2,4 toneladas de fardos de água e cestas básicas. As ações visam agilizar o atendimento à população isolada em razão da obstrução de estradas.

Alimentos foram lançados com paraquedas. O recolhimento e distribuição dos alimentos é de responsabilidade das autoridades locais, informou a FAB.

Ainda na quinta, uma aeronave lançou um fardo de mantimentos para uma família que estava ilhada próximo ao município de Rio Pardo. A aeronave, destinada a buscas na área de enchentes, lançou o fardo com garrafas d'água, alimentos, lanterna e ponchos.

A ação ocorreu após os tripulantes da aeronave jogarem uma mensagem perguntando se os ilhados precisavam de resgate ou de suprimento. "Os moradores são orientados a montar um sinal de 'Y' no chão se precisarem ser resgatados ou 'X' se quiserem mantimentos. Neste caso, os ilhados montaram um sinal de X", explicou a FAB. A Força Aérea Brasileira também transportou 4,5 toneladas de insumos hospitalares e material de resgate da Base Aérea de Canoas para Santa Maria.

Lançamento aéreo de donativos e materiais no Rio Grande do Sul Imagem: FAB

Operação Taquari 2

Exército realiza a Operação Taquari 2 para ajudar as vítimas das enchentes no estado. Aviões do Exército realizam o transporte de suprimentos pelo estado e resgate de pessoas. Helicópteros e veículos também são destinados ao transporte de medicamento e insumo hospitalar, além de alimentos, água e materiais de higiene para pessoas desabrigadas e comunidades ilhadas.

A aviação do Exército também fez o transporte de uma bomba d'água de 2,5 toneladas. O equipamento servirá para garantir o abastecimento, ajudando na captação de água e envio para a estação de tratamento, restabelecendo o fornecimento no município de Canoas, um dos mais afetados no estado.

O transporte da bomba d'água foi de Guaíba até Canoas. O equipamento, com capacidade de bombear 500 litros de água por segundo, já foi instalado.

Atualmente, mais de 20 mil militares, policiais e agentes trabalham na Operação Taquari 2. Segundo o Exército, centenas de toneladas de refeições, mantimentos e medicamentos já foram distribuídos, incluindo milhares de litros de água potável.

Número de afetados pela chuva chega a quase dois milhões no RS

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 1.951.402. Ao menos 339.928 ficaram desalojadas e 71.409 estão em abrigos. A última atualização foi divulgada no início da noite desta sexta-feira (10) pela Defesa Civil.

Dos 497 municípios gaúchos, 441 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam mais de 88% do total.

A Defesa Civil também informou que é de 126 o número de óbitos confirmados. Veja aqui quem foram as vítimas identificadas até o momento. Já são 141 desaparecidos e 756 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

70.863 pessoas foram resgatadas. Já o número de animais salvos chegou a 9.984. O órgão ainda divulgou que o efetivo que trabalha na tragédia é de 27.218 pessoas, com 3.466 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.