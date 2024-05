Ex-presidente peruano Alberto Fujimori revela tumor maligno na língua

O ex-presidente do Peru Alberto Fujimori (1990-2000), 85, revelou nesta sexta-feira (10) nas redes sociais que foi detectado um tumor maligno em sua língua, onde sofre de uma lesão cancerígena há mais de 27 anos.

"Justo agora que reconquistei minha liberdade, tenho que enfrentar uma nova batalha. Os resultados confirmam um novo tumor diagnosticado como maligno, motivo pelo qual vou iniciar um tratamento ao lado da minha família", diz Fujimori em vídeo publicado na rede social X.

"Nunca me rendo à doença e arbitrariedade. Nada poderá evitar meu reencontro com todos vocês. Com o seu apoio, a ajuda de Deus e o amor da minha família, vou derrotar o câncer", continuou o ex-presidente.

Fujimori foi internado no fim de abril em uma clínica de Lima, onde a biópsia foi feita. Sua filha Keiko Fujimori, líder do Força Popular, informou no X que o procedimento foi bem-sucedido.

Em 2018, Fujimori revelou um tumor no pulmão. Além de problemas cardíacos e hipertensão, ele sofre de uma lesão cancerígena na língua. "No total, já passei por seis cirurgias no mesmo local, de forma que minha luta contra o câncer dura mais de 27 anos", acrescenta o ex-presidente no vídeo.

cm/atm/lb

© Agence France-Presse