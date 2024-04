Como Volvo irá driblar mega taxação para vender carro chinês nos EUA

A Volvo pretende lançar nos Estados Unidos um novo veículo elétrico oferendo eficiência e potência similares aos do Tesla Model Y por cerca de US$ 8 mil (R$ 41 mil) a menos.

O Volvo EX30 promete mostrar as vantagens das marcas chinesas - como a Geely, proprietária da sueca - na produção de carros elétricos.

O carro

O Volvo EX30 deverá chegar ao mercado norte-americano por US$ 35 mil (R$ 179 mil). Este preço para o SUV reflete uma combinação das vantagens de custo específicas da Geely para a China e da capacidade da Volvo de penetrar no mercado dos EUA.

Atualmente, as marcas chinesas superam suas concorrentes globais devido a, dentre outras coisas, o domínio do país na mineração e refinação de minerais para baterias e seu foco na produção elétricos, incluindo subsídios governamentais.

De acordo com o Autoblog, Volvo e Geely já compartilham informações e peças, segundo gestores que falaram sob condição de anonimato.

O EX30 estará entre os poucos carros fabricados na China vendidos nos EUA sem a incidência da tarifa de 27,5% aplicada nos Estados Unidos para os veículos importados do país oriental. A Volvo evita essa barreira comercial por ter uma fábrica nos EUA, na Carolina do Sul - dessa forma, obtém o reembolso tarifário.

Mesmo com o preço agressivo, a Volvo tem como meta margens de lucro no EX30 de 15% a 20%.

O Volvo EX30 também será lançado no Brasil, e tem pré-venda atualmente com preços que vão de R$ 229.950 até R$ 293.950. Considerando ser um SUV de marca de luxo, os preços também são competitivos para o mercado brasileiro.

O modelo tem autonomia de 344 km, mas aumenta para 48 km a partir da versão intermediária. Sua recarga vai de 10% a 80% em 25 minutos, ele possui tração traseira com 272 cv de potência e 35 kgfm de torque, indo de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos na versão de entrada e 5,3 segundos nas demais.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.