Famílias afetadas por chuvas no RS receberão R$ 2 mil do Pix, diz Leite

Cada família afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul receberá R$ 2 mil do Pix organizado pelo governo. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite (PSDB) neste sábado (11).

O que aconteceu

Decisão é do comitê gestor que organiza os valores doados pelo Pix SOS Rio Grande do Sul, segundo Leite. Os critérios para as famílias receberem o benefício ainda estão sem definição.

Parte do valor será utilizado para compra e entrega imediata de 30 mil mantas. "Ajudarão os atingidos pelas chuvas a enfrentar o frio intenso que se aproxima", escreveu o governador no X.

Eduardo Leite não divulgou mais detalhes sobre a distribuição do valor arrecadado.

O Comitê Gestor dos valores doados pelo pix SOS Rio Grande do Sul decidiu que cada família contemplada (a partir de critérios em definição) pelos repasses receberá R$ 2 mil. Também foi definido que parte do dinheiro será utilizado para compra e entrega imediatas de 30 mil mantas,? -- Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 11, 2024

Caminho do dinheiro

Dinheiro doado pelo Pix do governo do RS não entra no caixa do estado para despesas correntes, mas abastece um fundo de emergência criado para lidar com a crise.

Doações caem na conta SOS Rio Grande do Sul, gerida por um comitê que tem integrantes do setor público, de fundações e entidades privadas e de movimentos sociais. Até quarta-feira (8), segundo o governo, foram arrecadados R$ 72 milhões.

Governança para distribuir o dinheiro doado já foi testada antes. Em setembro do ano passado, quando o RS também foi afetado por enchentes, foi criado um comitê gestor para destinar doações, que somaram, à época, R$ 5,5 milhões para 2.327 pessoas em nove municípios.

Revisão do Bolsa Família suspensa

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social neste sábado que suspenderá as ações de averiguação e revisão cadastral no estado até dezembro de 2024. Com isso, os beneficiários do programa no estado não correm o risco de ter a ajuda suspensa em uma eventual análise.

Mais de 252 mil famílias haviam sido convocadas no estado para regular seus cadastros, segundo o governo federal.

As famílias que teriam seus pagamentos interrompidos em maio, em razão de não regularização cadastral, terão os pagamentos retomados.

Enchentes já afetaram mais de 2 milhões de pessoas no RS

Fortes chuvas que atingem o RS já afetaram 2.039.084 gaúchos, segundo dados divulgados pela Defesa Civil do estado às 12h deste sábado.

Pelo menos 339.925 pessoas ficaram desalojadas e 71.398 estão em abrigos. A última atualização foi divulgada às 12h deste sábado (11) pela Defesa Civil.

Dos 497 municípios gaúchos, 445 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam mais de 88% do total.

Defesa Civil também informou que é de 136 o número de óbitos confirmados. Veja aqui quem foram as vítimas identificadas até o momento. Já são 125 desaparecidos e 756 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.