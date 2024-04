Samsung adota semana de 6 dias para executivos na Coreia do Sul

Os executivos do grupo Samsung vão passar a trabalhar seis dias por semana, segundo o jornal The Korea Economic Daily. A mudança para o "modo emergência" ocorre após algumas das principais empresas do grupo terem apresentado resultados piores do que o previsto em 2023.

O que aconteceu

Trabalho no sábado ou domingo. Com a mudança, os executivos da Samsung Electronics Co., incluindo aqueles das divisões de fabrico e vendas, trabalharão no sábado ou no domingo, após a semana normal de trabalho de cinco dias, de acordo com funcionários do grupo Samsung e ouvidos pelo jornal coreano.

Mudança não vale para o Brasil. Procurada, a Samsung no Brasil diz que não vai comentar o assunto. Fontes ligadas ao UOL, porém, afirmam que a estratégia não será adotada no Brasil.

Contramão do mundo. A mudança acontece em um momento em que países de todo o mundo testam a jornada de 4 dias de trabalho, como Nova Zelândia, que iniciou o movimento em 2019, seguida por vários países de Europa, África e Américas sob a gestão da comunidade 4-Day Week Global.

Qual é o objetivo do aumento da carga horária?

Reavaliação de estratégias. Os executivos irão rever as suas estratégias de negócios e poderão modificá-las para se adaptarem às mudanças no ambiente de negócios, em um contexto de riscos geopolíticos crescentes devido à guerra prolongada entre a Rússia e a Ucrânia e à escalada das tensões no Oriente Médio.

Crise. O momento de forte desvalorização do won, a moeda coreana, a subida dos preços do petróleo e os elevados custos dos empréstimos agravam as incertezas empresariais, segundo o jornal The Korea Economic Daily.

Prejuízo bilionário. Em 2023, a Samsung Electronics registou um prejuízo operacional de 15 bilhões de won (ou US$ 11 mil milhões de dólares) no seu principal negócio de semicondutores. A divisão Device Solutions, que supervisiona o negócio de semicondutores, representa cerca de 80% dos lucros da Samsung.

Considerando que o desempenho das nossas principais unidades, incluindo a Samsung Electronics, ficou aquém das expectativas em 2023, estamos a introduzir a semana de trabalho de seis dias para que os executivos injetem um sentimento de crise e façam todos os esforços para a ultrapassar.

Executivo da empresa do Grupo Samsung ao The Korea Economic Daily.

Quando a mudança entra em vigor?

Os quadros superiores da Samsung Display Co., Samsung Electro-Mechanics Co. e Samsung SDS Co. adotaram o dia extra de trabalho desde a semana passada. A Samsung Life Insurance Co. e outras empresas de serviços financeiros do Grupo Samsung irão provavelmente aderir posteriormente. Os executivos da Samsung C&T Corp., Samsung Heavy

Industries Co. e Samsung E&A Co. já estão trabalhando voluntariamente seis dias por semana desde o início deste ano.

Mudança não afetará os demais funcionários. Pelo menos não por enquanto. Os funcionários abaixo do nível executivo em todo grupo continuarão a trabalhar cinco dias por semana.