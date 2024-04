Cinco pessoas são assassinadas no sudoeste da Colômbia

Cinco pessoas foram assassinadas, entre elas um vereador e um cantor de música popular, em dois eventos diferentes entre a noite de sexta e este sábado (27) em dois departamentos (estados) da conflituosa região do sudoeste da Colômbia, informaram as autoridades.

Na tarde de sábado, o vereador Jhon Fredy Gil foi baleado em Jamundí, povoado do departamento do Vale do Cauca.

"Este é um ato covarde que atenta contra a democracia e nossas instituições", escreveu a Prefeitura deste município na rede X.

O político de esquerda, pertencente ao partido indígena MAIS, levou dez tiros quando estava em um restaurante, segundo veículos locais.

O músico Sebastián Muñoz, por sua vez, morreu juntamente com seu DJ, quando os dois foram atacados a tiros no município de Corinto (sudoeste). No mesmo incidente morreram outras duas pessoas, informou Miller Hurtado, secretário de Segurança do departamento do Cauca, à emissora Caracol Televisión.

As autoridades abriram uma investigação sobre os assassinatos. Muñoz estava no local contratado para dar um show particular, segundo uma postagem no Instagram de sua equipe de trabalho.

Cauca e o Vale do Cauca são departamentos conflituosos da Colômbia, um país ainda mergulhado em um conflito armado apesar do acordo de paz de 2016 com a guerrilha das Farc.

Ali operam dissidências desta organização que continuam traficando cocaína, assim como outros grupos do narcotráfico.

das/cjc//mvv

© Agence France-Presse