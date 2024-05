Viatura capota ao perseguir carro que fazia transporte clandestino; veja

Uma viatura do DMTT (Departamento Municipal de Transportes e Trânsito) de Maceió (AL) capotou, na manhã deste sábado (11), ao perseguir um carro suspeito de realizar transporte clandestino.

O que aconteceu

O incidente aconteceu na Rua Moreira Lima, na região central de Maceió. Segundo o DMTT, a viatura captou no momento em que os agentes faziam perseguição a um veículo suspeito de realizar transporte clandestino, que estava com fissuras no para-brisa. Antes do capotamento, os agentes deram ordem para o motorista parar o automóvel, mas ele empreendeu em fuga, passou a dirigir pela contramão e desrespeitou as sinalizações de trânsito.

Momento foi gravado por câmeras de segurança dos comércios da rua. As imagens mostram a viatura perseguindo o carro, quando o veículo consegue desviar dos agentes ao subir pela calçada, acelera e vai embora. A viatura do DMTT faz uma manobra para continuar a perseguição, mas o motorista perde o controle da direção e vira.

Ninguém ficou ferido. Ainda segundo o Departamento Municipal de Transportes e Trânsito, os agentes que estavam no carro não ficaram feridos. Eles foram socorridos por populares que presenciaram a cena.

Até o momento, o veículo suspeito de realizar transporte clandestino não foi localizado. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se foi instaurada alguma investigação, mas não obteve retorno.

Veja a íntegra da nota do DMTT:

O Departamento Municipal de Transportes e Trânsito (DMTT) de Maceió informa que um veículo foi flagrado com fissuras no para-brisa. Agentes de fiscalização de transporte deram ordem de parada, mas o comendo não foi atendido pelo motorista, que fugiu. Os agentes fizeram o acompanhamento ao carro, que acessou ruas pela contramão e desobedeceu semáforos vermelhos, colocando em risco a integridade física de outros condutores e pedestres. Durante a ação, foi constatado ainda que o automóvel em fuga estava com o licenciamento atrasado. Na Av. Moreira e Lima, próximo a Rua do Sol, o suspeito empreendeu fuga e durante manobra evasiva, aconteceu o acidente com a viatura. Todos os agentes envolvidos no caso estão bem. O DMTT já identificou a placa do condutor infrator.