Juventus e Milan ficam no 0 a 0 na luta pelo vice-campeonato

Juventus e Milan, ambos em busca do vice-campeonato após o 'Scudetto' garantido pela Inter nesta semana, não conseguiram sair do 0 a 0 neste sábado (27), na partida de maior destaque da 34ª rodada da Serie A.

A Juve criou as oportunidades mais claras, especialmente numa cobrança de falta direta de Dusan Vlahovic (45'+2) e uma chance dupla de Filip Kostic e Danilo no início do segundo tempo (50').

Mas a 'Vecchia Signora' esbarrou no goleiro do Milan, Marco Sportiello, titular no lugar de Mike Maignan, que sentiu dores na coxa durante o treino.

Seu companheiro na seleção francesa, Olivier Giroud, também teve que deixar o campo aos 71 minutos, após uma pancada no joelho.

O Milan, que vinha de uma derrota por 2 a 1 sofrida na segunda-feira no 'Derby della Madonnina', sendo testemunha direta do vigésimo 'Scudetto' da Inter de Milão, não criou qualquer perigo real para a Juve.

O empate, porém, representa um resultado melhor para os interesses do time 'rossonero', que, na 2ª posição com 16 pontos de vantagem sobre o sexto colocado, quase garantiu a vaga para a próxima Liga dos Campeões.

A Juve, por sua vez, não deve perder o foco após o quarto empate consecutivo: está em 3º lugar com 65 pontos e tem apenas uma vantagem de três pontos sobre o Bologna (4º, 62 pontos) que pode alcançá-la no domingo.

Além disso a Juventus ainda tem uma vantagem não muito confortável sobre a Roma (5ª com 58) e Atalanta (6ª, 54 pontos e dois jogos a menos) antes do fim do campeonato.

Também neste sábado o Lecce empatou em 1 a 1 em casa com o Monza.

No domingo, a Inter de Milão, líder com 16 pontos de vantagem sobre o Milan, recebe o Torino em clima de comemoração pelo título conquistado.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Frosinone - Salernitana 3 - 0

- Sábado:

Lecce - Monza 1 - 1

Juventus - Milan 0 - 0

Lazio - Hellas Verona

- Domingo:

(07h30) Inter - Torino

(10h00) Bologna - Udinese

(13h00) Napoli - Roma

Atalanta - Empoli

(15h45) Fiorentina - Sassuolo

- Segunda-feira:

(15h45) Genoa - Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 86 33 27 5 1 79 18 61

2. Milan 70 34 21 7 6 64 39 25

3. Juventus 65 34 18 11 5 47 26 21

4. Bologna 62 33 17 11 5 48 26 22

5. Roma 58 33 17 7 9 59 39 20

6. Atalanta 54 32 16 6 10 59 37 22

7. Lazio 52 33 16 4 13 42 35 7

8. Napoli 49 33 13 10 10 50 41 9

9. Fiorentina 47 32 13 8 11 45 36 9

10. Torino 46 33 11 13 9 31 29 2

11. Monza 44 34 11 11 12 36 44 -8

12. Genoa 39 33 9 12 12 35 40 -5

13. Lecce 36 34 8 12 14 31 49 -18

14. Cagliari 32 33 7 11 15 36 56 -20

15. Hellas Verona 31 33 7 10 16 31 44 -13

16. Empoli 31 33 8 7 18 26 48 -22

17. Frosinone 31 34 7 10 17 43 63 -20

18. Udinese 28 33 4 16 13 31 50 -19

19. Sassuolo 26 33 6 8 19 39 65 -26

20. Salernitana 15 34 2 9 23 26 73 -47

