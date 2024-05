Estevão, do Palmeiras, está próximo do Chelsea

A transferência do jovem Estevão Willian do Palmeiras para o Chelsea está perto de ser concluída, disseram à AFP nesta quinta-feira (9) fontes próximas ao atacante.

Companheiro de Endrick, a joia do momento do futebol brasileiro e futuro jogador do Real Madrid, Estevão também é considerado uma grande promessa e sua contratação vem sendo disputada por vários clubes europeus.

Nos últimos dias, a imprensa tem antecipado que o Chelsea é o time mais bem posicionado para contratar o atacante. "A contratação está avançada e bem encaminhada", explicaram pessoas do entorno de Estevão que estão diretamente envolvidas nas negociações entre os dois clubes.

Estevão tem cláusula de rescisão de 45 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões pela cotação atual), sendo que o Palmeiras fica com 70% dos seus direitos, enquanto o jogador e seus agentes com os demais 30%.

Assim como Endrick, o jovem atacante não poderá jogar fora do Brasil até completar 18 anos, no dia 24 de abril de 2025.

Estevão estreou neste ano no time principal do Palmeiras, pelo qual já disputou 13 partidas entre Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, e marcou três gols.

Por sua vez, Endrick chegará em julho ao Real Madrid, que pagou pelo menos US$ 65 milhões em bônus (R$ 334 milhões), segundo a imprensa brasileira.

