Lucro da Sabesp sobe 10% no 1º tri, para R$823 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A Sabesp apurou alta de 10,2% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período em 2023, para 823 milhões de reais, um resultado abaixo do esperado por analistas com base em dados da LSEG.

Estimativas compiladas pela LSEG apontavam para um lucro de 1,04 bilhão de reais.

O lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia de saneamento cresceu 19,4%, para 2,43 bilhões de reais, de acordo com relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

"Como consequência, a margem Ebitda atingiu 37% ante 35,7% no primeiro trimestre e a margem Ebitda ajustada (sem receita de construção) atingiu 46,5% ante 45,0%", afirmou a companhia.

A receita operacional líquida, que considera a receita de construção, somou 6,56 bilhões de reais, alta de 15,1% ano a ano, enquanto a receita operacional bruta relacionada à prestação de serviços de saneamento, que desconsidera a receita de construção, atingiu 5,66 bilhões de reais (+15,3%).

