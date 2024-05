RS: Defesa Civil registra aumento no nível da Lagoa dos Patos e rio Uruguai

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou dois alertas na noite desta quinta-feira (9) sobre aumento nos níveis da Lagoa dos Patos e do rio Uruguai.

O que aconteceu

Alerta diz que continua o aumento do nível da Lagoa dos Patos. A Defesa Civil pede que as pessoas evitem áreas de risco e busquem locais seguros. O aviso vale até às 20h30 desta sexta-feira (10).

Órgão ressalta que não é recomendado que as pessoas tentem atravessar áreas alagadas a pé ou de carro. "Quem mora em regiões próximas à Lagoa, ou em áreas com histórico de alagamentos, ou inundações, deve sair com antecedência, de forma ordenada, buscando um local seguro para permanecer".

Defesa Civil do RS também alerta sobre inundação gradativa do rio Uruguai. Segundo o alerta, os níveis de elevação são registrados entre as cidades de Itaqui e Barra do Quaraí.

Aviso, que vale até 20h10 desta sexta, diz que o rio Uruguai já inundou em São Borja, Itaqui e Uruguaiana. A Defesa Civil do RS pode ser acionada pelos números 190 e 193.

Rios da região metropolitana estão em lento declínio, segundo o órgão, mas ainda em níveis elevados.

Vento muda de direção e pode ser obstáculo

Mais cedo, o UOL noticiou que a direção dos ventos no RS mudou, o que pode dificultar o escoamento da água das enchentes que atingiram várias regiões.

Direção e a velocidade do vento são fatores determinantes para vazão ou retenção. O sistema de escoamento é extremamente dependente da Lagoa dos Patos —que recebe as águas dos rios e do Guaíba. A lagoa começa na região metropolitana de Porto Alegre e deságua no mar, na cidade de Rio Grande.

Ventos no sentido do Sul e do Sudeste represam a água, elevando o nível da Lagoa dos Patos. No caminho inverso, ventos no sentido do Norte e do Noroeste são aliados por conduzir a água com maior rapidez ao oceano.

Chegada de frente fria, chuva e mudança da direção dos ventos para o Sul prolongam enchentes. Embora o Guaíba tenha recuado nesta quinta-feira para 4,90 metros, após atingir seu recorde de 5,32 m na segunda-feira (6), essas condições climáticas são favoráveis para que as inundações continuem, com novos momentos de elevação do nível, segundo a MetSul Meteorologia.

Água do Guaíba começa a chegar a cidades no sul

A água que saiu do Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, começou a chegar a cidades no sul do RS na tarde desta quinta.

Cidades banhadas pela Lagoa dos Patos, onde o Guaíba deságua, começaram a observar aumento no nível nas margens. A Prefeitura de Rio Grande, a cerca de 300 quilômetros de Porto Alegre, divulgou que a água começou a avançar pelas ruas do município. Segundo boletim das 14 horas da gestão municipal, a Lagoa dos Patos subiu um metro na região da cidade.

Em Pelotas, o nível da Lagoa dos Patos chegou a dois metros. O município tem 486 pessoas em abrigos e está com transporte público funcionando em horário reduzido devido à falta de combustível.